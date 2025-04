Papa Francisco morreu após AVC e falência cardíaca, diz Vaticano

O elenco do Galvez inicia nesta segunda-feira (21), a partir das 19 horas, no campo do Sesc, a última semana de treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3.

As meninas do Imperador fazem o primeiro jogo do torneio nacional no sábado, dia 26, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra o Rolim de Moura, de Rondônia.

Brenda sofre lesão

A goleira Brenda sofreu uma torção no joelho direito e está fora da estreia do Galvez no Brasileiro. A atleta será reavaliada pelo departamento médico do clube e existe a possibilidade da realização de uma cirurgia.

Reforços chegam

O meia Maria e a atacante Adriana, ambas de Cruzeiro do Sul, serão integradas ao elenco do Galvez e são mais dois reforços para a disputa do Brasileiro.

