Papa faz orações às famílias das vítimas de incêndio na Suíça

O papa Leão XIV destinou, nesta sexta-feira (2/1), orações às vítimas do incêndio que atingiu um bar localizado em uma estação de esqui em Crans-Montana, na Suíça, na madrugada dessa quinta-feira (1º/1), durante uma festa de Ano Novo. Ao menos 47 pessoas morreram, segundo autoridades locais, e mais de 100 ficaram feridas.

Em um telegrama enviado ao bispo de Sion, dom Jean-Marie Lovey, e assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o pontífice expressou “sua compaixão e solicitude às famílias das vítimas”. O cardeal também declarou que Leão XIV “une-se ao luto das famílias e de toda a Confederação Suíça”.

“Ele reza para que o Senhor acolha os falecidos em sua morada de paz e luz e sustente a coragem daqueles que sofrem no coração e no corpo”, diz o comunicado.

“Que a Mãe de Deus, em sua ternura, leve o consolo da fé a todos os afetados por esta tragédia e os mantenha na esperança”, finalizou a nota do Estado da Santa Sé.

Autoridades locais alertam que a identificação das vítimas do incêndio, descrito como um dos mais trágicos do país, pode levar semanas, já que muitos corpos estão carbonizados.

Uma força-tarefa foi montada para a retirada e identificação, e famílias têm buscado informações em canais oficiais criados no local.

“As prioridades são salvar vidas e identificar todas as vítimas”, afirmaram as autoridades suíças, reforçando que o processo será longo e complexo.

As vítimas são de quatro nacionalidades diferentes, mas nomes e países de origem não foram divulgados até o momento. Não há registro de brasileiros entre os mortos ou feridos, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

A explosão, que causou a combustão, pode ter sido causada por velas de faíscas em garrafas de champanhe, segundo testemunhas.

O que aconteceu

Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30 de quinta — 20h30 de quarta-feira (31/12) pelo horário de Brasília — dentro do bar Le Constellation, que integra o complexo do resort de esqui de Crans-Montana.

O local recebia uma festa de Ano Novo quando ocorreu uma explosão, seguida de um incêndio que se espalhou rapidamente pelo interior do prédio.

Relatos apontam que o fogo tomou o teto de madeira em poucos segundos, dificultando a saída do público. Pessoas que estavam próximas ajudaram a retirar as vítimas e improvisaram primeiros atendimentos em estabelecimentos vizinhos.

O local do incêndio

O Le Constellation funciona há cerca de quatro décadas em Crans-Montana e é considerado um ponto tradicional da região. O bar fica perto da base do teleférico que leva esquiadores às montanhas e tem capacidade para cerca de 300 pessoas, além de um terraço para aproximadamente 40.

A estação de esqui é uma área conhecida pelo turismo de inverno e por atrair visitantes durante as festas de fim de ano, período em que o movimento é intenso. No momento do incêndio, o local estava lotado de moradores e turistas que comemoravam a chegada do Ano Novo.

