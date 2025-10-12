Acre
Pando celebra 123 anos da Batalha da Bahia com homenagem a heróis da soberania nacional
Evento em Pando celebrou os 123 anos do conflito de 1902 na região que hoje corresponde ao território acreano, reafirmando narrativa histórica boliviana sobre disputa de fronteira
Em uma cerimônia carregada de simbolismo histórico, autoridades departamentais, militares, policiais e representantes de instituições bolivianas reuniram-se na sexta-feira (11) aos pés do monumento a Bruno Racua, em Pando, para comemorar os 123 anos da Batalha da Bahia. O evento, que incluiu a tradicional oferenda floral, homenageou os combatentes que defenderam o território boliviano durante o conflito de 1902 na região que atualmente corresponde ao estado do Acre, no Brasil.
O ato patriótico reafirmou o orgulho e o sentimento de identidade do povo pandino, destacando o legado histórico daqueles que lutaram pela soberania nacional boliviana em um dos episódios mais significativos das disputas fronteiriças na Amazônia. A celebração reforça a memória coletiva sobre a resistência indígena e local que marcou a defesa do território durante o período de conflitos que antecederam a anexação da região ao Brasil.
A data consolida-se como um marco na preservação da perspectiva histórica boliviana sobre a questão do Acre, lembrando a importância da resistência liderada por figuras como Bruno Racua, cujo papel é celebrado na narrativa boliviana como fundamental na defesa da soberania nacional na região amazônica.
Governo e Sest Senat intermediam vagas de trabalho na Feira Emprega Transporte
O governo do Estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, vinculado à Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participou na última sexta-feira, 10, da Feira Emprega Transporte, promovida pelo Sest Senat em Rio Branco. A iniciativa teve como objetivo aproximar empresas de diferentes setores dos trabalhadores em busca de recolocação profissional.
Ao todo, foram 22 empresas presentes e cerca de 617 vagas de atuação profissional (mais de 350 postos ofertados pelos empreendimentos e 267 por meio do Sine). Além da intermediação direta de mão de obra e o encaminhamento de candidatos às empresas a equipe do Sine também realizou orientações sobre o mercado de trabalho e a oferta de vários cursos qualificação do Polo Digital.
“Um grande êxito, o balanço é muito positivo. Tivemos alta demanda, com milhares de pessoas no espaço do Sine, e graças a Deus conseguimos encaminhar muitos trabalhadores para entrevistas. Também tivemos a satisfação de ver muitas pessoas, principalmente jovens, empregadas. Precisamos de mais ações como essa”, disse Jaqueline Castro, coordenadora do Sine.
Daniela de Souza, diretora do Sest Senat Rio Branco, afirmou que a parceria com o Sistema foi fundamental para aumentar o número de postos de trabalho e dar mais amplitude à ação. “Essa união com o Sine, que faz esse trabalho todos os dias, não só fortaleceu essa iniciativa, mas fortaleceu e ajudou demais a concretizar o objetivo de viabilizar trabalho para as pessoas”, falou.
O público também teve acesso a serviços gratuitos como testes rápidos, aferição de pressão e glicemia, atendimentos de fisioterapia, emissão de currículo, orientação profissional e informações sobre cursos de qualificação. O jovem Jhonatan Wallace, que saiu encaminhado para uma entrevista, aprovou a atuação do Sine. “Atendimento rápido e de qualidade. Foi muito bom”.
Com uma entrevista viabilizada pela instituição vinculada à Seict, Inara Vitória elogiou o bom acolhimento realizado pela equipe do Sine Acre. “Estava na fila quando fiquei sabendo do Sine aqui e já vim direto. Foi excelente, tiraram todas as dúvidas. Chegar em um ambiente com aquele nervosismo de se vai ou não conseguir e ser bem atendida traz mais confiança. Estão de parabéns”.
Procon realiza atividades de educação para o consumo em alusão ao Dia das Crianças
Em celebração ao Dia das Crianças, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) promoveu, nesta semana, uma série de atividades educativas e de conscientização em diferentes municípios do estado.
As ações reforçam a importância do consumo consciente desde a infância, formando cidadãos mais críticos, responsáveis e preparados para lidar com o mercado de consumo, além de incentivar hábitos sustentáveis.
Na capital acreana, a equipe de Educação para o Consumo esteve presente no bairro Cidade do Povo, durante a ação social “Brincando com a Gente”, articulada pela Câmara Municipal de Rio Branco, em parceria com diversas entidades governamentais.
“Promovemos atividades educativas e lúdicas junto com o nosso mascote Proconsu, distribuímos informativos sobre direitos do consumidor e entregamos brindes e materiais educativos para as famílias e, principalmente, para as crianças, pois a atividade é em celebração a elas”, relatou a agente do Procon, Ana Beatriz Araújo.
Atividades em Brasileia
Em Brasileia, a equipe do Procon na regional do Alto Acre intensificou sua atuação por meio de palestras em escolas da rede municipal, abordando temas ligados ao consumo consciente.
Além disso, a equipe também participou das festividades do Dia das Crianças realizadas na OCA de Brasileia, promovendo atividades lúdicas com foco educativo. A chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, destacou a importância da iniciativa.
“Nossa equipe esteve nas festividades da OCA levando informação e cidadania. As crianças participaram de dinâmicas educativas, receberam brinquedos, lanches e materiais informativos, tornando o momento de lazer também uma oportunidade de aprendizado”, informou.
Cruzeiro do Sul
Na cidade de Cruzeiro do Sul, além das palestras educativas em escolas, o Procon integrou o projeto “MP na Comunidade”, levando informações sobre direitos do consumidor e atividades recreativas.
A agente do setor de Educação para o Consumo do Procon no Juruá, Sandra Rocha, ressaltou a receptividade das crianças, familiares e demais membros da comunidade durante a ação social no bairro Boca da Alemanha.
“Foi uma manhã especial. Estar junto às crianças no projeto do Ministério Público nos permitiu aliar conhecimento e diversão, reforçando os direitos dos consumidores e os valores de cidadania a todos que estavam presentes”, disse.
Com possibilidade de chuvas, domingo será de sol forte e calor intenso no Acre
O domingo, 12, será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica, o sol predomina ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas de chuva, principalmente no período da tarde. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes, oscilando entre 30% e 40% nas regiões leste e sul do estado.
O mesmo cenário se repete nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, onde a probabilidade de chuva é baixa, mas o calor deve ser intenso, com temperaturas máximas entre 35ºC e 37ºC. Os ventos sopram fracos, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o domingo também será de sol e calor forte, com temperaturas variando entre 34ºC e 36ºC. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50%, enquanto a máxima pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia.
O panorama regional segue semelhante em partes do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões de selva da Bolívia e do Peru, onde o tempo quente predomina, mas há possibilidade de chuvas rápidas. Em áreas isoladas do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, as pancadas podem ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas.
Apesar da previsão de poucas chuvas no Acre, o calor continua predominando em todas as regiões, exigindo atenção especial à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.
