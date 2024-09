Palmeiras vence Vasco e retoma a vice-liderança do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR recebeu o Racing na Ligga Arena, em Curitiba, e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por João Cruz, garantindo ao Furacão uma vantagem mínima para o confronto de volta.

Vantagem e cenário para o jogo de volta

Com o triunfo, o Athletico-PR leva a vantagem no agregado e precisa apenas de um empate no segundo jogo para avançar às semifinais do torneio continental. Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O vencedor deste confronto enfrentará o ganhador do duelo entre Corinthians e Fortaleza na próxima fase.

Detalhes do jogo

O Athletico-PR abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma rápida troca de passes na entrada da área, Canobbio dominou a bola e encontrou João Cruz, que finalizou com força no canto esquerdo do goleiro Arias, balançando as redes e colocando o Furacão em vantagem.

Pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, o Racing chegou a empatar a partida. Após Gabriel ser desarmado no campo de defesa, Quintero passou para Martínez, que rolou a bola para Quintero finalizar e marcar. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou um impedimento no início da jogada, mantendo o placar em 1 a 0 para o Athletico-PR.

Análise e expectativas

A vitória do Athletico-PR foi marcada por uma atuação sólida e eficiente, especialmente na defesa, onde conseguiu neutralizar as principais investidas do Racing. O gol de João Cruz coroou uma boa performance coletiva e deu ao Furacão uma vantagem importante para o jogo de volta.

Para o confronto decisivo na Argentina, o Athletico-PR precisará manter a mesma consistência defensiva e buscar explorar os contra-ataques para garantir a classificação. O Racing, por sua vez, terá que adotar uma postura mais ofensiva e buscar reverter a desvantagem diante de sua torcida.

A torcida do Furacão está confiante em mais uma boa exibição da equipe, que tem mostrado força e determinação na competição continental. A expectativa é de um grande jogo na próxima quinta-feira, com o Athletico-PR buscando carimbar seu passaporte para as semifinais da Copa Sul-Americana.

Próximos compromissos

O segundo duelo entre Athletico-PR e Racing está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Antes disso, o Furacão tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, visitando o Criciúma no Majestoso, às 18h30 de domingo, pela 27ª rodada da Série A. No mesmo dia, às 17h, o Racing enfrenta o Talleres no Estádio Mario Alberto Kempes, pela segunda fase do Campeonato Argentino.

Fonte: Esportes