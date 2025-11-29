Palmeiras se torna brasileiro com mais finais de Libertadores perdidas

Após derrota para o Flamengo por 1 x 0, o Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores da América 2025

Com a vice-colocação, após perder para o Flamengo por 1 x 0 na noite deste sábado (29/11), no Estádio Monumental “U”, em Lima, no Peru, o Palmeirasalcançou uma marca negativa. O Alviverde se tornou o brasileiro com mais finais de Libertadores perdidas.

Esta é a quarta decisão do torneio em que o Verdão saiu derrotado. A primeira foi em 1961, quando perdeu para o Peñarol, do Uruguai. Já em 1968, ficou em segundo após disputa do título contra o Estudiantes, da Argentina.

Em 2000, quando tentava o bicampeonato consecutivo da Libertadores, foi vice quando perdeu para o Boca Juniors. Após dois empates, o confronto foi decidido nos pênaltis e, por lá, os argentinos ganharam por 4 x 2.

Com isso, o Palmeiras superou o São Paulo, que havia perdido três finais do torneio. As derrotas do Tricolor ocorreram em 1974, 1994 e 2006, contra Independiente, Vélez Sarsfield e Internacional, respectivamente.

Relembre as finais de Libertadores que o Palmeiras perdeu:

Peñarol 1 x o Palmeiras / Palmeiras 1 x 1 Peñarol – Libertadores 1961

Estudiantes 2 x 1 Palmeiras / Palmeiras 3 x 1 Estudiantes / Estudiantes 2 x 0 Palmeiras (jogo de desempate) – Libertadores 1968

Boca Juniors 2 x 2 Palmeiras / Palmeiras 0 (2) x (4) 0 Boca Juniors – Libertadores 2000

Palmeiras 0 x 1 Flamengo – Libertadores 2025

