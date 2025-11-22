Conecte-se conosco

Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título brasileiro

Publicado

4 minutos atrás

em

Palmeiras e Fluminense empatam no Allianz Parque
Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Verdão fica quatro pontos atrás do Flamengo faltando apenas três rodadas

Na despedida do Allianz Parque, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o Verdão mais distante do sonho do título.

Com o empate, o Verdão ficou com 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que se distanciou na liderança ao vencer o Bragantino. Já o Flu, foi a 55, estacionado na sexta colocação. Faltam apenas mais três rodadas para o campeonato acabar.

Como foi Palmeiras x Fluminense

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de superioridade do Fluminense, que mesmo com menos posse de bola, conseguiu levar mais perigo ao gol do Palmeiras.

Apostando em transições rápidas e na velocidade dos jogadores de ataque, o Flu teve mais volume, enquanto o time de Abel Ferreira insistiu em bolas longas e cruzamentos interceptados pela defesa tricolor.

Aos 6 minutos, Serna limpou dois marcadores e bateu prensado por Emiliano Martínez. Depois, Carlos Miguel foi testado em finalizações de Everaldo e Freytes. Lima também tentou, mas bateu para fora.

A melhor chance do Verdão foi somente aos 35, quando Flaco López disparou em direção ao gol de Fábio e bateu forte para a defesa do goleiro tricolor.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com outra postura e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos, tendo oportunidades de bola parada em faltas próximas da área e escanteios.

O Flu começou a crescer perto dos 10 minutos e teve boa chance em bola enfiada de Martinelli para Nonato, que bateu travado. No lance seguinte, Canobbio, de fora da área, encheu o pé e acertou a parte interna da trave e ficou perto de inaugurar o marcador.

O Tricolor seguiu em cima da meta de Carlos Miguel e voltou a ameaçar em jogada trabalhada que caiu nos pés de Everaldo, mas o camisa 9 pegou mal de canhota. Fuentes também arriscou para a defesa do goleiro palmeirense. Aos 24, foi a vez do Verdão, com Vitor Roque, chegar ao ataque, mas bateu para fora.

Incendiados pelos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz, os donos da casa melhoraram e tiveram chance perigosa com Flaco López, que foi fominha e bateu travado pela marcação. Aos 40, Veiga fez finta de corpo e chutou pro gol, mas Bernal desviou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSEBRASILEIRÃO – 35ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🏁 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

🟨 Cartão amarelo: Freytes (FLU), Vitor Roque (PAL), Raphael Veiga (PAL), Murilo (PAL)

Escalações de Palmeiras x Fluminense

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Allan (Facundo Torres) e Ramon Sosa (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos (Bernal) e Freytes (Fuentes); Martinelli, Nonato (Hércules) e Lima (Igor Rabello); Serna, Canobbio e Everaldo.

Comentários

Flamengo vence Bragantino e já pode ser campeão brasileiro na próxima rodada

Publicado

15 minutos atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Jorginho marca de pênalti na vitória do Flamengo sobre o Bragantino no Brasileirão
Reprodução/Instagram/@flamengo

Vitória por 3 a 0 no Maracanã e empate do Palmeiras com o Flu fazem o Rubro-Negro abrir quatro de frente na ponta

O Flamengo deu um passo gigantesco rumo ao seu nono título do Brasileirão. Na noite deste sábado (22), no Maracanã, que recebeu 68.408 torcedores, venceu o Bragantino, que vinha embalado, por 3 a 0.

O Rubro-Negro mandou no jogo, apesar de alguns sustos, mas os gols saíram apenas no segundo tempo. Arrascaeta abriu o placar logo aos cinco minutos. Depois, com a porteira aberta, Jorginho, de pênalti, e Bruno Henrique ampliaram no duelo válido pela 35ª rodada.

Para o Flamengo, festa. O time vai aos 74 pontos, mantendo a liderança e, com o empate do Palmeiras com o Fluminense, abre quatro para o Verdão. Dessa forma, já pode ser campeão na próxima rodada, desde que vença o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio, em Porto Alegre.

Os dois jogos serão nesta terça-feira (25). As partidas foram antecipadas, já que Fla e Verdão em seguida viajarão para Lima para a final da Libertadores, no próximo sábado (29).

O Bragantino, que vinha de três vitórias (Corinthians, São Paulo e Atlético-MG), perdeu a série de sucessos como novo técnico Vagner Mancini e parou nos 45 pontos, em 8º lugar, mas podendo perder posições ao fim da rodada.

Crédito:Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo dominante

O Flamengo teve muito domínio, com 67% de posse e 12 a 4 em finalizações no primeiro tempo. Mas sem sucesso nos arremates e nas duas principais chances: um chute de Cebolinha em que Cleiton salvou e Juninho Capixaba rebateu quando Plata chegava para marcar; e uma cabeçada de Varela em cruzamento de Arrascaeta, com defesa milagrosa de Cleiton.

O Bragantino tentava dar velocidade às jogadas, porém, tirando um lance com John John pela esquerda, que cruzou rasteiro, mas Sasha não chegou a tempo, só o Flamengo assustou.

Gols na etapa final

No segundo tempo, o Bragantino por pouco não abriu o placar num lance em que Danilo foi muito mal duas vezes. Após cruzamento de Gustavinho, o zagueiro rebateu mal, Lucas Barbosa ficou com a sobra e cruzou. Danilo voltou a tentar cortar, mas pegou mal e a bola estava entrando. Mas Rossi, como um gato, salvou na linha.

Este lance acordou o Flamengo, que saiu na frente aos quatro minutos. Juninho Capixaba rebateu mal a bola, no pé de Jorginho, que logo tocou para Arrascaeta na entrada da área. O craque cortou a marcação e bateu no contrapé de Cleiton.

O gol levantou a torcida e o Flamengo seguiu em cima, aproveitando que Cebolinha estava inspirado na esquerda. Foi ele que fez bela jogada, enganando dois marcadores e cruzando. Hirtado estava com o braço aberto e a bola foi exatamente ali. Pênalti. Jorginho cobrou ao seu estilo, com pulinho, e ampliou.

Mais um tempinho e, aos 26, saiu mais um gol. Arrascaeta observou a infiltração de Bruno Henrique e tocou para o atacante chutar com força e torcer para a galera celebrar o gol que matou de vez o jogo.

E quase pintou mais, pois Luiz Araújo e Bruno Henrique chutaram com extremo perigo.

Festa da torcida, ainda maior com o empate sem gols do Palmeiras com o Fluminense. Assim, na terça-feira, em BH, na Arena MRV, onde o time já ganhou a Copa do Brasil em 2024, o Mengão pode celebrar mais um gol, na casa de um de seus arquirrivais.

FLAMENGO 3×0 RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

Data: 22/11/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 68.408

Público pagante: 64.772

Renda: R$ 5.058.865,00

Gols: Arrascaeta, 5’/2ºT (1-0); Jorginho, pênalti, 18’/2ºT (2-0); Bruno Henrique, 26’/2ºT (3-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (De la Cruz, 31’/2ºT) e Arrascaeta (Wallace Yan, 31’/2ºT); Carrascal (Luis Araújo, 12’/2ºT), Cebolinha (Samuel Lino, 27’/2ºT) e Plata (Bruno Henrique, Intervalo). Técnico: Filipe Luís

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes, 27′ 2ºT) e Jhon Jhon (Fernando, 39’/2ºT); Lucas Barbosa (Laquintana, 39’/2ºT), Gustavinho (Praxedes, 12’/2ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 27’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Varela (FLA); Sasha, Gustavo Marques, Praxedes  (BGT)

Comentários

Acre termina em 4º na disputa do Goalball nas Paralimpíadas Escolares

Publicado

12 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto divulgação: Kaleb, Vitor, Pedro e o professor Onassis na disputa do goalball em São Paulo

A Seleção Acreana perdeu para a Bahia por 12 a 6 nesta sexta, 21, e terminou na 4ª colocação na disputa do goalball das Paralimpíadas Escolares, competição realizada em São Paulo.

“Iniciamos o trabalho no goalball há três meses e disputar medalha foi um grande resultado. Queríamos o bronze, mas o Kaleb, o Pedro e o Vitor merecem todos os elogios pelo desempenho”, declarou o professor Onassis Brito.

1ª vez do Acre

O Acre disputou pela primeira vez o torneio de goalball na fase nacional das Paralimpíadas.

“Os alunos são do Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco e a cada competição estamos elevando o nosso nível em todas as modalidades. Isso é importante sob todos os aspectos para as nossas crianças”, afirmou Onassis Brito.

Comentários

COPMBM derrota a Chapecoense e conquista vaga na 2ª fase

Publicado

12 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: COPMBM segue na disputa do título do Sub-13

O COPMBM derrotou a Chapecoense por 2 a 1 nesta sexta, 21, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

Na outra partida da rodada, o Xavier Maia venceu o PSG por 3 a 1.

Dois confrontos

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais dois confrontos neste sábado, 22, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Santinha enfrenta o Botafogo.

Comentários

