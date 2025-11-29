Cotidiano
Palmeiras e Flamengo disputam título da Libertadores fora de casa
O Palmeiras e o Flamengo se encontram em mais uma final da CONMEBOL Libertadores. Neste sábado, 29, às 18h (Horário de Brasília), a bola rola no Estádio Monumental “U”, em Lima, no Peru. Este é o clássico nacional que se tornou mais recorrente do país em decisões, sendo a quinta vez que os clubes se enfrentam valendo uma taça.
Considerando todas as finais entre clubes brasileiros em grandes competições (sejam brasileiras ou internacionais), o futebol nacional presenciou 77 duelos diferentes em um total de 111 finais ao longo da história
A partir dessa análise, feita pelo “Bolavip”, nenhum confronto se repetiu tanto quanto Flamengo x Palmeiras. Este recorde destaca a relevância e o domínio recente desses dois gigantes no cenário esportivo brasileiro e sul-americano.
A repetição deste clássico em momentos decisivos não apenas mostra a força e a constância das equipes, mas também garante jogos de alta rivalidade e apelo para os fãs de futebol.
O primeiro capítulo dessa rivalidade em finais oficiais foi escrito em 1999, com a disputa pelo título da Copa Mercosul.
Foi necessário um intervalo de mais de duas décadas para que o confronto se repetisse em uma decisão de título nacional ou internacional: o reencontro ocorreu apenas em 2020, quando as equipes protagonizaram a final da Supercopa do Brasil.
Naquela época, os duelos mais comuns eram entre Cruzeiro x Palmeiras, Bahia x Santos e Cruzeiro x São Paulo.
Com a série de embates recentes, o confronto Flamengo x Palmeiras tomou a dianteira e estabeleceu o recorde de cinco duelos em finais nacionais e internacionais.
A lista que confirma essa liderança histórica começa com a Copa Mercosul em 1999, seguindo com as decisões da Supercopa do Brasil em 2021 e da Copa Libertadores no mesmo ano.
Mais recentemente, a rivalidade foi reeditada nas finais da Supercopa do Brasil em 2023 e da Copa Libertadores em 2025, a última data que consolida o recorde no momento do levantamento.
Sem contar a decisão de hoje, atualmente, o Flamengo já participou de 26 finais contra times brasileiros em competições nacionais e internacionais, ostentando um total de 15 títulos conquistados. O Palmeiras, por sua vez, registra 24 decisões nesse mesmo recorte, mas demonstra um aproveitamento ainda maior.
O Alviverde, portanto, ergueu o troféu em 17 ocasiões ao enfrentar outro time brasileiro na final, destacando sua eficiência em momentos cruciais.
Fonte: Terra
Comentários
Cotidiano
Botafogo e Vila Acre garantem últimas vagas nas quartas do Estadual
Botafogo Academy e Vila Acre garantiram nesta sexta, 28, no Tonicão, as últimas vagas na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. O Botafogo Academy goleou o Rei Artur por 11 a 0 e o Vila Acre bateu o Xavier Maia por 6 a 0.
Na quarta
A fase de quartas de final do Estadual Sub-13 começa na quarta, dia 13, no Tonicão, a partir das 15 horas, com dois jogos. O Cruz Azul enfrenta o Vila Acre e o COPMBM joga contra o Botafogo Academy.
Na quinta, 4, a partir das 15 horas, no Tonicão os confrontos são: Furacão do Norte x Plácido de Castro e Galvez x Santa Cruz.
Comentários
Cotidiano
Ulisses Torres assume o Rio Branco e começa a planejar Estadual
Ulisses Torres assumiu oficialmente nesta sexta, 28, no José de Melo, como treinador do Rio Branco. Sem calendário em nível nacional, o Estrelão terá somente o Campeonato Estadual para jogar no futebol profissional.
“É uma grande responsabilidade voltar ao Rio Branco. Sabemos do nível de exigência e vamos tentar fazer o melhor para o clube conseguir o objetivo traçado pela diretoria”, declarou Ulisses Torres.
Montagem do elenco
O presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura, confirmou como objetivo, agora, a montagem do elenco visando à disputa do Campeonato Estadual.
“Teremos uma semana de muito trabalho. O Ulisses terá uma participação decisiva nas contratações e dentro das nossas possibilidades, vamos tentar formar um grupo competitivo”, afirmou Gerson Boaventura.
No dia 15
O elenco do Rio Branco inicia a preparação para o Estadual no dia 15 de dezembro, no José de Melo. A estreia na competição será contra o Vasco.
Comentários
Cotidiano
Luiz Antônio Jerônimo é vice-campeão Brasileiro nos 50 livres
Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, conquistou neste sábado, 29, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, a medalha de prata na prova dos 50 metros livres no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão. O garoto acreano fez o tempo de 24”55(recorde Estadual Absoluto) e perdeu o ouro por 3 centésimos para o nadador Davi Tavares, do Sesi de São Paulo, mas garantiu mais um resultado fantástico para a natação acreana.
“O Luiz chegou no Rio gripado e com muita tosse(agora podemos falar). Ele não começou bem o Brasileiro, mas esse último dia estava reservado para os grandes resultados e fechamos a temporada em alto nível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA), Ricardo Sampaio.
Bronze nos 100 peito
Antes da conquista da prata nos 50 metros livres, Luiz Antônio Jerônimo ganhou a medalha de prata nos 100 metros peito com tempo 1:09:69, recorde Estadual Absoluto.
Maior da história
O Campeonato Brasileiro Infantil de Verão é o maior torneio nacional realizado com quase 800 atletas de 142 clubes.
Apoio da SEEL
Ricardo Sampaio fez questão de destacar o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL).
“Sem o apoio do governo do Estado não teríamos o Luiz na disputa do Brasileiro. O secretário Ney Amorim trabalhou para tornar essa participação possível”, afirmou o presidente.
Você precisa fazer login para comentar.