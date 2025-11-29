Palmeiras e Flamengo disputam título da Libertadores fora de casa

O Palmeiras e o Flamengo se encontram em mais uma final da CONMEBOL Libertadores. Neste sábado, 29, às 18h (Horário de Brasília), a bola rola no Estádio Monumental “U”, em Lima, no Peru. Este é o clássico nacional que se tornou mais recorrente do país em decisões, sendo a quinta vez que os clubes se enfrentam valendo uma taça.

Considerando todas as finais entre clubes brasileiros em grandes competições (sejam brasileiras ou internacionais), o futebol nacional presenciou 77 duelos diferentes em um total de 111 finais ao longo da história

A partir dessa análise, feita pelo “Bolavip”, nenhum confronto se repetiu tanto quanto Flamengo x Palmeiras. Este recorde destaca a relevância e o domínio recente desses dois gigantes no cenário esportivo brasileiro e sul-americano.

A repetição deste clássico em momentos decisivos não apenas mostra a força e a constância das equipes, mas também garante jogos de alta rivalidade e apelo para os fãs de futebol.

O primeiro capítulo dessa rivalidade em finais oficiais foi escrito em 1999, com a disputa pelo título da Copa Mercosul.

Foi necessário um intervalo de mais de duas décadas para que o confronto se repetisse em uma decisão de título nacional ou internacional: o reencontro ocorreu apenas em 2020, quando as equipes protagonizaram a final da Supercopa do Brasil.

Naquela época, os duelos mais comuns eram entre Cruzeiro x Palmeiras, Bahia x Santos e Cruzeiro x São Paulo.

Com a série de embates recentes, o confronto Flamengo x Palmeiras tomou a dianteira e estabeleceu o recorde de cinco duelos em finais nacionais e internacionais.

A lista que confirma essa liderança histórica começa com a Copa Mercosul em 1999, seguindo com as decisões da Supercopa do Brasil em 2021 e da Copa Libertadores no mesmo ano.

Mais recentemente, a rivalidade foi reeditada nas finais da Supercopa do Brasil em 2023 e da Copa Libertadores em 2025, a última data que consolida o recorde no momento do levantamento.

Sem contar a decisão de hoje, atualmente, o Flamengo já participou de 26 finais contra times brasileiros em competições nacionais e internacionais, ostentando um total de 15 títulos conquistados. O Palmeiras, por sua vez, registra 24 decisões nesse mesmo recorte, mas demonstra um aproveitamento ainda maior.

O Alviverde, portanto, ergueu o troféu em 17 ocasiões ao enfrentar outro time brasileiro na final, destacando sua eficiência em momentos cruciais.

