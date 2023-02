Palmeiras é certeiro, vence o Mirassol e mantém invencibilidade no Paulistão

Com o resultado, Rubro-Negro segue na liderança do estadual e ainda não perdeu na competição

Depois de perder o título da Supercopa para o Palmeiras no último sábado (28), o Flamengo voltou a campo nesta quarta-feira (1) pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. No último jogo antes do Mundial de Clubes, o time venceu o Boavista por 1 a 0 no Maracanã.

O Rubro-Negro espera o vencedor de Wydad, do Marrocos, x Al-Hilal, da Arabia Saudita, para conhecer seu adversário no Mundial. A estreia do time brasileiro acontece na próxima terça-feira (7), às 16h (de Brasília).

O primeiro tempo entre Flamengo e Boavista foi recheado de boas chances para o Rubro-Negro. O clube visitante marcou bem, o que dificultou a ação dos comandados de Vítor Pereira a acharem espaço para abrir o placar.

No intervalo, o técnico português mexeu, mas o gol do Flamengo só foi sair aos 22 minutos do segundo tempo com ele, Pedro. Gabigol cruzou com perfeição para o camisa 9 deslizar e abrir o placar contra o Boavista. Com o gol, Pedro marcou pela 75ª vez com a camisa do Flamengo em 164 partidas.

Cebolinha quase ampliou o placar no fim da segunda etapa. O atacante tabelou com Gabigol, bateu colocado, mas viu o goleiro do Boavista fazer grande defesa. Marinho também teve boa oportunidade ao driblar Fernando, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Com a vitória, o Flamengo segue invicto e na liderança do Cariocão, com 14 pontos. Já o Boavista é o lanterna do campeonato, com dois pontos conquistados e ainda não venceu.

PRÓXIMOS JOGOS

O Flamengo faz sua estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira (7) às 16h (de Brasília). O adversário sai do confronto entre Wydad, do Marrocos, x Al-Hilal, da Arábia Saudita, que acontece neste sábado (4), às 11h30. Já o Boavista encara o Botafogo neste domingo (5), às 16h, pelo Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Boa Vista

Data e hora: 1 de fevereiro, às 21h10

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Fabiana Nobrega Pitta

Quarto árbitro: Fabio Peixoto Schuch

Gol: Pedro (Flamengo – 22’/1T).

Cartões: Léo Pereira (Flamengo), Gerson (Flamengo), Everton Ribeiro (Flamengo) e Peu (Boavista).

Flamengo: Matheus Cunha, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís (Ayrton Lucas), Thiago Maia (Erick Pulgar), Gerson, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha), Arrascaeta (Matheus França), Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Vítor Pereira.

Boavista: Fernando, Jairo, Kevem, Diogo Rangel (Carlos Daniel), Elivelton, Peu, Israel (Alex Galo), Ryan Guilherme, Matheus Alessandro, Wandinho (Berê) e Marquinhos (Éder). Técnico: Leandrão.

