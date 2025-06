Palmeiras arranca empate com Inter Miami e fará duelo brasileiro no Mundial

O Palmeiras levou um susto e tanto, mas arrancou empate em 2 a 2 com o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do grupo A.

A partida no Hard Rock Stadium, em Miami, teve amplo domínio do time de Lionel Messi. O Inter Miami chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Palmeiras marcar dois gols nos últimos dez minutos, com Paulinho e Maurício.

Com isso, o Mundial terá um duelo brasileiro nas oitavas de final: Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (28), às 13h (na Filadélfia). Já o Inter Miami encara o Paris Saint-Germain, no domingo (29).

Fonte: CNN

