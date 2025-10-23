Palmeira é parcialmente destruída por incêndio em Rio Branco

Uma palmeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, em Rio Branco.

Testemunhas informaram que o incêndio começou em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado as chamas, que acabaram destruindo parcialmente a palmeira.

Os outdoors instalados nas proximidades ao redor da planta não sofreram danos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e o fogo se apagou gradualmente após consumir partes da palmeira.

Não houve registro de feridos.

