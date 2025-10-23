Geral
Palmeira é parcialmente destruída por incêndio em Rio Branco
Uma palmeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, em Rio Branco.
Testemunhas informaram que o incêndio começou em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado as chamas, que acabaram destruindo parcialmente a palmeira.
Os outdoors instalados nas proximidades ao redor da planta não sofreram danos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e o fogo se apagou gradualmente após consumir partes da palmeira.
Não houve registro de feridos.
Polícia Civil prende foragido por sequestro e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul
Homem foi capturado pela Polinter com apoio da Delegacia-Geral; pistola 9mm, munições e maconha tipo skunk foram encontradas no local.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Interestadual de Polícia Civil (Polinter) e com apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.
Durante a ação, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, sete munições intactas do mesmo calibre e uma porção de maconha do tipo skunk.
De acordo com a polícia, o homem foi localizado após informações de que estaria portando uma arma de fogo na noite anterior. As equipes foram até o endereço indicado pelas investigações e encontraram o foragido em um dos quartos da residência, acompanhado de outro indivíduo, ambos consumindo drogas.
O segundo homem também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes. Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.
Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco
A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.
Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.
O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.
Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.
