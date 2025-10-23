Conecte-se conosco

Palmeira é parcialmente destruída por incêndio em Rio Branco

Publicado

9 minutos atrás

em

Uma palmeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, em Rio Branco.

Testemunhas informaram que o incêndio começou em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado as chamas, que acabaram destruindo parcialmente a palmeira.

Os outdoors instalados nas proximidades ao redor da planta não sofreram danos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e o fogo se apagou gradualmente após consumir partes da palmeira.

Não houve registro de feridos.

 

Polícia Civil prende foragido por sequestro e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul

Publicado

5 minutos atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Homem foi capturado pela Polinter com apoio da Delegacia-Geral; pistola 9mm, munições e maconha tipo skunk foram encontradas no local.

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Interestadual de Polícia Civil (Polinter) e com apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.

Durante a ação, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, sete munições intactas do mesmo calibre e uma porção de maconha do tipo skunk.

De acordo com a polícia, o homem foi localizado após informações de que estaria portando uma arma de fogo na noite anterior. As equipes foram até o endereço indicado pelas investigações e encontraram o foragido em um dos quartos da residência, acompanhado de outro indivíduo, ambos consumindo drogas.

O segundo homem também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes. Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.

Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.

Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.

O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.

Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com ônibus em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Jovem de 20 anos sofreu traumatismo craniano e foi levado intubado ao Pronto-Socorro após acidente no bairro Mocinha Magalhães

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da empresa Ricco deixou o jovem Ray Silva da Costa, de 20 anos, em estado crítico na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLY-2531, quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente na lateral do ônibus, que seguia na via preferencial, no sentido centro–bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito, ficando desacordado no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para o resgate. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi classificado como gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi retirada do local por um guincho.

