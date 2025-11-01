Palácio Rio Madeira se transforma em “Jardim Encantado” com acendimento das luzes do Natal de Luz, nesta segunda-feira, 3

O brilho e a magia do Natal vão tomar conta do Palácio Rio Madeira (PRM), na próxima segunda-feira (3), a partir das 17h, com o acendimento oficial das luzes do tradicional “Natal de Luz”, que neste ano traz o tema “Jardim Encantado”. O evento promete emocionar o público com um espetáculo de cores, sons e surpresas — entre elas, a chegada inesquecível do Papai Noel, que virá dos céus, marcando um dos momentos mais aguardados da noite.

Com 1.350.000 luzes de LED e um investimento de R$ 1.034.736,44 milhão, o Natal de Luz transformará o Palácio Rio Madeira em um verdadeiro cenário de sonhos. A decoração foi planejada pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) para envolver visitantes, autoridades e turistas em uma experiência sensorial que une tradição e encanto natalino.

Logo na entrada, o público será recebido por um portal luminoso de 15 metros de largura e 3,5 metros de altura, que dá acesso a um túnel iluminado de 8 metros, conduzindo ao encantador Bosque de Cerejeiras, com árvores cor-de-rosa inspiradas nos ipês da Avenida Governador Jorge Teixeira.

Entre os destaques que prometem surpreender, estão as borboletas tridimensionais de 3 metros, um céu nevado de 20 metros, além de laços e porta-retratos gigantes, que formam um espaço instagramável único do Jardim Encantado — perfeito para registrar momentos especiais em família e entre amigos.

O portal dá acesso a um túnel iluminado de oito metros

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto do evento na celebração natalina. “O Natal de Luz é mais do que uma ornamentação especial; é uma forma de levar a magia do Natal ao coração de todos os rondonienses, celebrando a união, a fé e a esperança.”

Segundo a superintendente da Sugesp, Semáyra Gomes, a ornamentação representa um trabalho cuidadoso e pensado para surpreender o público. “Cada detalhe foi planejado com dedicação e criatividade para transformar o Palácio Rio Madeira em um verdadeiro cenário de sonhos. O objetivo é proporcionar um Natal inesquecível, que inspire alegria e encantamento a todos que nos visitarem”, pontuou.

PROGRAMAÇÃO

A programação foi preparada para envolver o público desde o início da noite, com apresentações musicais, artísticas e um clima de celebração que culminará com a chegada mágica do bom velhinho.

17h – Orquestra Villa Lobos

17h50 – Hino de Rondônia, interpretado por Deborah Taleesa

17h55 – Coral do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), sob coordenação de Sabrynne Senna

18h15 – Ato ecumênico

18h40 – Apresentação dos “Personagens do Bem” e chegada do Papai Noel

18h55 – Acendimento das luzes

19h10 – Feira de Empreendedores

19h25 – Show do Artista Gabriel Parada

NATAL SOLIDÁRIO

Marcado pelo grande público de visitantes e pelo impacto econômico que gera no comércio local e na economia criativa, o Natal de Luz é uma das celebrações mais aguardadas da cidade. Neste ano, o Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio–RO), por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) / Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), participa com atrações culturais locais e uma campanha solidária de arrecadação de alimentos para o Programa Mesa Brasil Sesc, que acontece entre 29 de outubro e 5 de janeiro de 2026. Durante todo o período do evento, PRM manterá cinco pontos fixos de coleta de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo e leite em pó. As doações serão destinadas ao Programa Mesa Brasil Sesc, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina.

