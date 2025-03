Palácio Rio Branco é iluminado em celebração ao Dia Internacional da Mulher: ‘Temos lutado pela vida de todas’, diz governadora em exercício Mailza

Nem mesmo a forte chuva atrapalhou quem saiu para ver o acender das luzes do Palácio Rio Branco, nesta sexta-feira, 7. A iluminação rosa em alusão ao Dia Internacional da Mulher, data celebrada neste sábado, 8, foi acesa no Salão Nobre da sede do Executivo acreano e será mantida durante todo o mês de março.

A cerimônia contou com a apresentação da banda Furiosa, da Polícia Militar do Acre (PMAC), e reuniu centenas de pessoas, servidores, secretários e secretárias de Estado.

A governadora em exercício e também secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, disse que o ato representa o “compromisso do governo com a vida das mulheres”. “É acender uma luz para toda a sociedade acreana: as mulheres precisam ser respeitadas, protegidas e ocupar todos os espaços”, disse.

Ao cumprimentar as presentes, agradeceu o trabalho de cada uma pelo Estado e destacou que o “trabalho desenvolvido pelas mulheres é necessário para criar uma sociedade com menos desigualdades”

Mais de 500 balões foram soltos pelas mulheres para marcar o mês em que se celebra a luta histórica em defesa do gênero feminino.

A missão do acender das luzes é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres acreanas e reforçar o compromisso do Estado na proteção feminina.

A capitã da Polícia Militar, Adriana Santos, falou da importância da atuação feminina na Polícia Militar do Acre. “Que tenhamos cada vez mais mulheres ocupando esses espaços e a valorização das policiais militares com segurança, igualdade, oportunidade de treinamento e promoção profissional. Quando protegemos uma mulher, protegemos também uma família, pois a mulher nunca tá sozinha”, enfatizou.

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata Freitas, primeira mulher à frente do mais alto cargo da instituição em 108 anos falou da importância de ter mulheres ocupando esses espaços. “Temos esse compromisso de dar voz às mulheres, permitir participação ativa nos lugares de decisão. A essência feminina é muito importante dentro da corporação”, destacou.

Desde o início do governo Gladson Camelí, foi criada a Patrulha Maria da Penha, e nesses últimos cinco anos, implantada uma patrulha em cada batalhão. “Todo o Estado hoje é coberto por uma patrulha da Maria da Penha”, informou Marta Renata.

Acre é destaque no combate ao feminicídio e proteção às mulheres.

No seu segundo mandato, o governador Gladson Camelí criou a secretaria da Mulher (Semulher). Inaugurada em 2023, é responsável por ações estratégicas pelo fim da violência feminina.

A Semulher atua de forma contínua, ou seja, os programas e projetos instituídos são desenvolvidos periodicamente. Além disso, durante o ano, a pasta tem campanhas pontuais de intensificação dos serviços, como o Bloco do Respeito, no Carnaval; o Mês da Mulher; o Agosto Lilás; o estande presente na ExpoAcre 2024; e os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, eventos que alcançam uma grande quantidade de pessoas e causam um impacto na sociedade quanto à necessidade urgente de preservar os direitos das mulheres.

A pasta também promove palestras da campanha Feminicídio Zero para estudantes das escolas públicas, tanto de Rio Branco quanto no interior.

Além disso, há o trabalho do Ônibus Lilás, que leva os atendimentos às cidades do interior do estado, levando informação e se aproximando cada vez mais das mulheres, independente de sua localização geográfica.

Além de convocar mais efetivo para a segurança pública, a gestão de Gladson Camelí também cuidou do espaço físico da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Em 2023, foi entregue a reforma e ampliação da unidade, que se tornou um espaço acolhedor e pensado para mulheres nos mínimos detalhes, principalmente quando essa cidadã está vulnerável, que é o caso das vítimas de violência doméstica.

Neste ano, foi entregue em Cruzeiro do Sul, o Centro de Referência da Mulher Brasileira, construído com emenda da atual vice-governadora quando senadora da República. A inauguração contou com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Mailza destinou ainda verba parlamentar para construção de um centro em Epitaciolandia (espaço está em construção e vai atender todo o Alto Acre) e um para a capital, Rio Branco.

As redes sociais também são um instrumento de informação da Semulher. Constantemente, a equipe da pasta produz conteúdos com linguagem simples e que ajudam a identificar os tipos de violência que a mulher pode passar. Confira em @semulher.

O combate ao feminicídio e proteção às vítimas tem sido uma das prioridades da gestão. O Acre foi um dos primeiros a debater a criação de um fundo para pagamento de um salário-mínimo para órfãos de feminicídio. Liderado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Semulher e também a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), um grupo de trabalho está ajustando um projeto de lei que deve ser apresentado para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A criação do fundo está prevista na Lei Estadual n° 4.065/2022, aprovada em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado e sancionada pelo governador Gladson Camelí, que criou a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio.

Os recursos para pagamento são provenientes do Fundo Estadual de Reparação às Vítimas de Crimes (Fervs) no valor de um salário-mínimo por filho com idade de 0 a 18 anos, em caso de feminicídio consumado e comprovada situação de pobreza.

Confira a programação do mês de março da Secretaria da Mulher para todo o estado:

Cronograma Março – Mês da Mulher 2025

Canais para denunciar:

