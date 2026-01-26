País tem maior déficit em contas externas em 11 anos: US$ 68,8 bilhões

O déficit das contas externas do Brasil foi de US$ 68,8 bilhões em 2025, conforme dados do Banco Central (BC). O resultado foi o maior em 11 anos. O balanço do ano passado representa 3,02% do Produto Interno Bruto (PIB).

O número de 2025 foi alcançado diante de um crescimento de 3,92% ante 2024. Naquele ano o déficit somou US$ 66,2 bilhões (3,03% do PIB).

As informações fazem parte do relatório de estatísticas do setor externo, publicado nesta segunda-feira (26/1) pelo Banco Central. O documento reúne os valores desses tipos de movimentações financeiras mês a mês.

Entenda as contas externas

As contas externas (ou transações correntes) são um dos principais indicadores sobre o setor externo do Brasil.

O resultado das transações correntes é formado pelo balanço de pagamentos da compra e venda de mercadorias, balança de serviços e as transferências unilaterais.

Um saldo negativo (déficit) nas contas externas significa que o país enviou mais dinheiro para o exterior do que recebeu. Enquanto um saldo positivo (superávit) indica que o Brasil recebeu mais dinheiro do que transferiu para outros países.

Em 2024, o saldo negativo somou quase US$ 66,2 bilhões — o equivalente a 3,04% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado anual de 2025 foi fechado com os números de dezembro, quando houve um déficit de US$ 3,4 bilhões ante um déficit de US$ 10,2 bilhões no mesmo mês de 2024. Os valores indicam que o Brasil gasta mais do que recebe do exterior.

Para o cálculo mensal das transações correntes, o Banco Central considera o saldo da balança comercial (diferença entre os valores das importações e das exportações), os serviços e a movimentação de renda para outros países.

A balança comercial foi superavitária em US$ 60 bilhões em 2025. O resultado do ano passado representa uma redução de 8,9% em relação ao apurado em 2024. As exportações totalizaram US$ 350,9 bilhões (+3,2%), enquanto as importações somaram US$ 290,9 bilhões (6,2%).

Investimentos e reserva internacional

Os investimentos diretos no país registraram saídas líquidas de US$5,2 bilhões em dezembro de 2025. No mesmo mês de 2024, o valor apurado foi de US$ 160 milhões.

O Banco Central também informou que o saldo das reservas internacionais do país aumentou US$ 28,5 bilhões de 2024 para 2025, resultando em US$ 358,2 bilhões. O valor tem a função de proteger o país contra crises externas.

Os destaques foram as contribuições positivas de variações por paridades, US$12,9 bilhões, receita de juros, US$8,9 bilhões, e variações por preço, US$6,8 bilhões.