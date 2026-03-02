País registra chuvas isoladas e calor nesta 2ª feira (2/3); saiba onde

Saia de casa com guarda-chuva, pois o tempo no Brasil, nesta segunda-feira (2/3), apresenta variações entre as regiões. Enquanto algumas áreas registram sol e temperaturas elevadas, outras enfrentam instabilidade, com pancadas de chuva. Segundo o Climatempo, o dia será marcado por alternância entre períodos de sol e chuvas rápidas em diferentes partes do país

No Sudeste, o tempo varia. Em São Paulo e Espírito Santo, a previsão é de sol, com variação de nuvens e poucas pancadas de chuva, mantendo o calor ao longo do dia.

Em Minas Gerais, áreas como Juiz de Fora seguem com céu nublado e baixa chance de chuva, enquanto outras partes do estado podem ter chuvas isoladas. Já no Rio de Janeiro, o dia deve ter variação entre sol e chuva isolada.

No Nordeste, o tempo pode variar entre chuva forte e calor. No Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, o dia deve ter sol com muitas nuvens e chance de chuva rápida ou pancadas isoladas. Já na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, há risco de chuva forte e acumulados significativos, enquanto Bahia apresenta alternância entre períodos de sol e chuvas passageiras.

No Centro‑Oeste, o calor continua intenso em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. Algumas cidades podem registrar temporais rápidos.

No Norte, em estados como Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, a chuva é mais frequente em áreas úmidas, enquanto Pará e Amapá podem ter períodos de sol intercalados com pancadas passageiras, mantendo o calor.

No Sul, há previsão do tempo ser mais estável, com pequenas diferenças entre os estados. Em Paraná e Santa Catarina, o sol predomina com poucas chuvas, mas em pontos isolados podem ocorrer pancadas rápidas.