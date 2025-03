Pai tentou ligar para ex-mulher após jogar filho de ponte no Rio Grande do Sul; ouça áudio

Tiago Ricardo Felber, pai que jogou o próprio filho de 5 anos da ponte, tentou avisar a ex-esposa após o crime. Théo Ricardo Ferreira Felber morreu na última terça-feira (25) em São Gabriel, no Rio Grande do Sul.

A princípio, Tiago teria tentado contato com a ex-mulher e mãe de Théo, Abigail Luisa Ferreira Felber, após cometer o crime. Entretanto, ela não teria atendido suas ligações.

De acordo com a apuração do portal Observador Regional, o homem optou por mandar uma mensagem de áudio para Abigail contando o que fez. Na mensagem, o pai afirma ter feito uma “loucurinha” ao tacar o filho da ponte. Ouça o áudio ao final da matéria.

Contudo, Tiago também teria tentado contato com a ex-esposa de outras maneiras. Após tentar entrar em contato com Abigail, ele teria mandado uma mensagem de áudio para outro parente.

“Avisa ela (mãe da criança) que eu fiz uma bobagem. Matei o Théo agora, ao meio-dia, numa ponte. Ela não está me atendendo”, disse o pai, em um tom de voz tranquilo.

De acordo com a investigação do caso, Tiago teria matado o próprio filho para se vingar da ex-companheira. Em depoimento, Abigail afirmou que estava separada do homem desde novembro de 2024 e que tinha a guarda de Théo. Entretanto, o pai teria buscado o filho no sábado (22) para passar o aniversário com o garoto, alegando que não queria passar o dia sozinho.

Ouça o áudio que o pai mandou contando que havia jogado filho da ponte:

