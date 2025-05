Pai que matou 4 filhos para se vingar da mãe é condenado a 175 anos

David da Silva Lemos foi declarado culpado pelos quatro homicídios ocorridos em dezembro de 2022. Filhos tinham entre 3 e 11 anos

O júri do Foro da Comarca de Alvorada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou, nesta quarta-feira (14/5), a 175 anos de prisão David da Silva Lemos, de 31 anos. A pena refere-se aos homicídios dos quatro filhos dele, com idades de 3 a 11 anos.

O crime ocorreu em dezembro de 2022, no município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O motivo seria uma possível vingança da mãe das crianças, de quem Davi estava separado à época dos fatos.

O conselho de sentença entendeu que três homicídios foram triplamente qualificados e um deles quadruplamente qualificado.

O julgamento foi presidido pelo juiz de Direito Marcos Henrique Reichelt, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada. Davi já estava preso provisoriamente e não vai poder recorrer da condenação em liberdade.

O caso

Os crimes foram cometidos, conforme o próprio pai, por meio de asfixia e com o uso de uma faca. Inicialmente, o homem teria dado um chá para as crianças com o intuito de que elas se acalmassem. Após o crime, o homem, que já possuía antecedentes criminais, foi se esconder em um hotel. Ele acabou preso um dia após os homicídios, em 13 de dezembro de 2022.

Na data do crime, as crianças estavam na casa da avó paterna, no bairro de Piratini, em Alvorada. Elas haviam ido passar o fim de semana na casa da avó, onde Davi residia.

A mãe contou, em depoimento, que discutiu com Davi um dia antes do crime, porque ele acreditava que ela estava se relacionando amorosamente com outras pessoas. No dia em que ambos se falaram, 12 de dezembro de 2022, o retorno das crianças para a casa da mãe já estava atrasado. Eles acertaram, então, que a devolução dos filhos ocorreria no dia seguinte.

O retorno das crianças, no entanto, não aconteceu conforme o planejado, no dia 13 de dezembro de 2022. Por esse motivo, a mãe das crianças solicitou que a avó dos filhos verificasse o que estava acontecendo e ela as encontrou já mortas, deitadas em uma cama. Segundo a perícia, foram desferidas 40 facadas contra as vítimas.

Julgamento

O conselho de sentença foi formado por quatro mulheres. O julgamento foi iniciado nessa terça-feira (13/5) e encerrado na noite desta quarta.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Davi, o espaço segue aberto.

