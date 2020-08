A criança Cristopher Leão Arsênio, de 5 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço, na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, região da Baixada, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava dormindo na madrugada, quando acabou sendo surpreendido pelo próprio pai, identificado como Cristiano Lima Arsênio, que de posse uma faca, desferiu um golpe no pescoço da criança. O crime aconteceu pela madrugada, mas a mãe só viu agora pela manhã. O autor estava dentro da casa agindo normalmente.

Após a mãe da criança perceber o crime, o criminoso tentou fugir mais foi contido por populares e um pastor que estava no local. O religioso levou o acusado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Ao ser levado, ele saiu sorrindo com uma bíblia em baixo do braço.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que quando chegou ao local, só pode atestar a morte de Cristopher.

A Polícia Militar esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo do homem e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

