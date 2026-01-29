Pai é preso em Alagoas por gastar R$113 mil de doações do filho em apostas online

Segundo a polícia, as doações arrecadas para custos médicos somaram cerca de R$ 113 mil, após a criança sofrer amputações; conta ficou com apenas R$ 300

João Victor dos Santos Oliveira, 24, foi preso em Murici, Alagoas, suspeito de desviar mais de R$ 110 mil que deveriam ser destinados ao tratamento do próprio filho, o pequeno Noah Gabriel, de apenas 1 ano. A criança teve as mãos e pernas amputadas após complicações de uma pneumonia.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o montante foi arrecadado por meio de mobilizações solidárias, incluindo bingos e rifas, para garantir o futuro e as próteses do menino. A conta bancária, no entanto, foi aberta em nome de João Victor enquanto o bebê ainda estava hospitalizado.

A polícia revelou que o suspeito teria dilapidado quase todo o valor em apostas virtuais. Do total de R$ 113 mil, restaram apenas R$ 300 na conta.

“Ele dizia que a conta estava bloqueada e foi capaz de gastar o dinheiro do menino”, desabafou Mikaelle Christina, mãe de Noah, que tentava acessar os recursos para o sustento e cuidados do filho.

Mikaelle, que já estava separada do suspeito desde o nascimento do segundo filho, descobriu o rombo no dia 12 de janeiro. A urgência surgiu quando ela precisou pagar uma viagem a São Paulo para que Noah recebesse suas próteses. Após recorrer à Defensoria Pública para obter acesso à conta, a mãe se deparou com o saldo quase zerado.

Atualmente, a família conta com o apoio da prefeitura de Murici (AL), que se comprometeu a arcar com os custos da viagem para a capital paulista, agendada para o dia 23 de fevereiro.

O delegado Mário Jorge Marinho indiciou João Victor por furto qualificado praticado contra vulnerável; Estelionato contra vulnerável e Abandono material. O suspeito permanece à disposição da Justiça de Alagoas. Para Mikaelle, além do prejuízo financeiro, fica o desamparo emocional.

“Esse dinheiro era do futuro do Noah. Era para ter uma vida digna com os meus dois filhos”, lamentou.

Veja vídeo:

