Pai e filho ficam feridos após briga durante consumo de bebida alcoólica

Ambos foram atendidos e encaminhados à delegacia por lesão corporal

Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia após uma briga entre pai e filho (não identificados). A equipe foi acionada por populares que relataram uma confusão em via pública na avenida Manoel Marinho Montes na noite desta quarta-feira, dia 18.

Ao chegar ao local indicado, os policiais militares do 5ºµ Batalhão do Alto Acre, encontraram o pai a cerca de 10 metros do ponto informado como sendo o da agressão. Aproximadamente 40 metros adiante, o filho também foi localizado, igualmente ferido.

No primeiro atendimento, foi constatado que o pai apresentava um corte profundo na região da cabeça, com sangramento significativo. Segundo testemunha, a lesão teria ocorrido durante a discussão entre os dois, possivelmente com o uso de objeto perfurocortante.

Questionado, o homem afirmou apenas que havia entrado em vias de fato com o filho, sem detalhar o motivo do desentendimento.

Já o filho apresentava escoriação com leve sangramento na região lateral esquerda do rosto, próximo ao olho. Ele relatou que ambos ingeriam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, o pai teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando o ferimento. Também informou que há histórico de conflitos e agressões anteriores entre os dois.

As duas partes receberam atendimento médico e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

