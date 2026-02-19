Flash
Pai e filho ficam feridos após briga durante consumo de bebida alcoólica
Ambos foram atendidos e encaminhados à delegacia por lesão corporal
Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia após uma briga entre pai e filho (não identificados). A equipe foi acionada por populares que relataram uma confusão em via pública na avenida Manoel Marinho Montes na noite desta quarta-feira, dia 18.
Ao chegar ao local indicado, os policiais militares do 5ºµ Batalhão do Alto Acre, encontraram o pai a cerca de 10 metros do ponto informado como sendo o da agressão. Aproximadamente 40 metros adiante, o filho também foi localizado, igualmente ferido.
No primeiro atendimento, foi constatado que o pai apresentava um corte profundo na região da cabeça, com sangramento significativo. Segundo testemunha, a lesão teria ocorrido durante a discussão entre os dois, possivelmente com o uso de objeto perfurocortante.
Questionado, o homem afirmou apenas que havia entrado em vias de fato com o filho, sem detalhar o motivo do desentendimento.
Já o filho apresentava escoriação com leve sangramento na região lateral esquerda do rosto, próximo ao olho. Ele relatou que ambos ingeriam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, o pai teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando o ferimento. Também informou que há histórico de conflitos e agressões anteriores entre os dois.
As duas partes receberam atendimento médico e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.
Comentários
Flash
Colisão entre dois carros é registrada em rotatória da AC-405, em Cruzeiro do Sul
Acidente causou apenas danos materiais e deixou o trânsito parcialmente lento na manhã desta quarta-feira
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) em uma rotatória da rodovia AC-405, no município de Cruzeiro do Sul.
Segundo as informações apuradas no local, a colisão envolveu dois carros que trafegavam pela via no momento do ocorrido. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser definidas após os levantamentos realizados pelas autoridades.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Os prejuízos foram apenas materiais, atingindo os veículos envolvidos.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, controlou o fluxo de veículos e adotou os procedimentos de praxe. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou parcialmente lento, mas foi normalizado após a retirada dos automóveis da pista.
As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por rotatórias e trechos de maior movimento, especialmente em horários de pico, para evitar novos acidentes.
Comentários
Flash
Prefeito Jerry cumpre agenda nas comunidades Recife e Vila Progresso nesta quarta-feira
•Melhoria no ramal de acesso;
•Reconstrução da escola da comunidade;
•Melhorias no transporte escolar.
Comentários
Flash
Colisão entre carro e caminhonete mobiliza moradores em Boca do Acre
Batida ocorreu na Avenida Coronel Assunção Neto; ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves
Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (18) movimentou a Avenida Coronel Assunção Neto, no bairro Platô do Piquiá, em Boca do Acre.
Segundo informações preliminares, um Fiat Mobi, que trafegava pela via e supostamente em alta velocidade, colidiu contra uma caminhonete Mitsubishi L200 branca que estava estacionada.
O impacto chamou a atenção de moradores da região, que se aproximaram para acompanhar a situação. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas fatais. Os ocupantes do Mobi tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento após a colisão.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades, que vão investigar as causas da batida.
Você precisa fazer login para comentar.