Pai e filho ficam feridos após briga durante consumo de bebida alcoólica

1 minuto atrás

Ambos foram atendidos e encaminhados à delegacia por lesão corporal

Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia após uma briga entre pai e filho (não identificados). A equipe foi acionada por populares que relataram uma confusão em via pública na avenida Manoel Marinho Montes na noite desta quarta-feira, dia 18.

Ao chegar ao local indicado, os policiais militares do 5ºµ Batalhão do Alto Acre, encontraram o pai a cerca de 10 metros do ponto informado como sendo o da agressão. Aproximadamente 40 metros adiante, o filho também foi localizado, igualmente ferido.

No primeiro atendimento, foi constatado que o pai apresentava um corte profundo na região da cabeça, com sangramento significativo. Segundo testemunha, a lesão teria ocorrido durante a discussão entre os dois, possivelmente com o uso de objeto perfurocortante.

Questionado, o homem afirmou apenas que havia entrado em vias de fato com o filho, sem detalhar o motivo do desentendimento.

Já o filho apresentava escoriação com leve sangramento na região lateral esquerda do rosto, próximo ao olho. Ele relatou que ambos ingeriam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, o pai teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando o ferimento. Também informou que há histórico de conflitos e agressões anteriores entre os dois.

As duas partes receberam atendimento médico e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

Colisão entre dois carros é registrada em rotatória da AC-405, em Cruzeiro do Sul

11 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Acidente causou apenas danos materiais e deixou o trânsito parcialmente lento na manhã desta quarta-feira

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) em uma rotatória da rodovia AC-405, no município de Cruzeiro do Sul.

Segundo as informações apuradas no local, a colisão envolveu dois carros que trafegavam pela via no momento do ocorrido. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser definidas após os levantamentos realizados pelas autoridades.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Os prejuízos foram apenas materiais, atingindo os veículos envolvidos.

O Policiamento de Trânsito foi acionado, controlou o fluxo de veículos e adotou os procedimentos de praxe. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou parcialmente lento, mas foi normalizado após a retirada dos automóveis da pista.

As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por rotatórias e trechos de maior movimento, especialmente em horários de pico, para evitar novos acidentes.

 

Prefeito Jerry cumpre agenda nas comunidades Recife e Vila Progresso nesta quarta-feira

15 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Nesta quarta-feira(18) o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na comunidade do Recife, no Ramal do Recife, onde cumpriu duas importantes agendas voltadas ao fortalecimento da zona rural e ao diálogo com os moradores. O vice-prefeito Reginaldo Martins também acompanhou as atividades.
A primeira agenda foi uma reunião com moradores da comunidade do Recife. O encontro foi marcado pelo diálogo aberto, onde o prefeito e o vice-prefeito ouviram atentamente as reivindicações da população.
A principal pauta foi a situação do Ramal do Recife, que é extenso e dá acesso a centenas de produtores rurais. Durante o verão, a Prefeitura realiza a abertura e melhorias no ramal, garantindo o escoamento da produção e o tráfego dos moradores. No entanto, no período do inverno amazônico, as fortes chuvas dificultam o acesso, especialmente nos trechos mais críticos.
O prefeito Jerry destacou que, mesmo no período chuvoso, a gestão assumiu o compromisso de realizar melhorias emergenciais nos pontos mais afetados, garantindo melhores condições de trafegabilidade. O vice-prefeito Reginaldo Martins, que também é responsável pelos ramais e pontes do município, informou que já está organizando a equipe e o maquinário para iniciar os trabalhos necessários.
O prefeito reafirmou ainda que, no verão, a Prefeitura retornará para realizar um trabalho mais amplo, como já é feito todos os anos em todos os ramais do município.
Em seguida, o prefeito participou de uma reunião na comunidade Vila Progresso, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, de sua equipe técnica especialmente da Educação do Campo e do vice-prefeito Reginaldo Martins.
Durante o encontro, foram discutidos temas importantes para a comunidade, como:

•Melhoria no ramal de acesso;

•Reconstrução da escola da comunidade;

•Melhorias no transporte escolar.

O momento foi marcado pelo diálogo e pela escuta das reivindicações dos moradores, especialmente das mães de alunos, que apresentaram suas demandas e também expressaram agradecimento pelas ações que já vêm sendo realizadas na região.
A Prefeitura de Assis Brasil segue reafirmando seu compromisso com as comunidades rurais, investindo em infraestrutura, educação e melhores condições de vida para os produtores e suas famílias.

Colisão entre carro e caminhonete mobiliza moradores em Boca do Acre

15 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Batida ocorreu na Avenida Coronel Assunção Neto; ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (18) movimentou a Avenida Coronel Assunção Neto, no bairro Platô do Piquiá, em Boca do Acre.

Segundo informações preliminares, um Fiat Mobi, que trafegava pela via e supostamente em alta velocidade, colidiu contra uma caminhonete Mitsubishi L200 branca que estava estacionada.

O impacto chamou a atenção de moradores da região, que se aproximaram para acompanhar a situação. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas fatais. Os ocupantes do Mobi tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento após a colisão.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades, que vão investigar as causas da batida.

