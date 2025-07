Pai e filha ficam gravemente feridos em colisão com motorista que fugiu no Segundo Distrito

Nesta sexta-feira, 18, uma guarnição do 8º BPM realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas, durante patrulhamento no ramal Cassirian. Os militares dirigiam-se à BR 364, quando avistaram dois homens em alta velocidade em uma motocicleta. Os policiais deram voz de parada, mas os autores não obedeceram. Após alguns instantes de acompanhamento policial, os sujeitos foram detidos. Com eles, os militares encontram 514g de cocaína.

No início deste sábado, 19, uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) realizou a apreensão de mais de cinco quilos de maconha. A ação é resultado de uma barreira realizada na BR 364, em que os militares visualizaram um motociclista em atitude suspeita. Após abordagem ao indivíduo, a equipe policial constatou que o homem portava o material ilícito, que foi apreendido.

Ainda durante a barreira, uma guarnição da Patrulha Maria da Penha (PMP) apreendeu uma arma de fogo calibre. 22 com 15 munições intactas. Os militares abordaram um táxi na BR 364 e perceberam que as informações repassadas por dos passageiros, durante averiguação, estava suspeita. Os policiais fizeram uma busca nas bagagens e localizaram a arma de fogo, que foi detida com o menor que a transportava.

A operação também recuperou uma camionete furtada no dia 04 de julho. Os policiais realizavam patrulhamento nas proximidades do município, quando perceberam que um veículo contornou a direção que vinha, tentando despistar a guarnição. Diante da suspeita, os militares iniciaram acompanhamento aos criminosos, que não conseguiram fugir da equipe policial. Os autores abandonaram o veículo e fugiram em direção a uma área de mata, momento em que a guarnição recuperou a camionete.

Além das ações de repressão ao crime e patrulhamento ostensivo, os militares do 8º BPM tem atuado junto à comunidade por meio do patrulhamento comunitário. As equipes da operação têm realizado visitas aos moradores do interior, fortalecendo a segurança de escolas e dos ramais.

FONTE: POLÍCIA MILITAR DO ACRE

