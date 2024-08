Pai diz que ex-esposa entregou filha para ser estuprada por ex-prefeito de Porto Velho

Estado já acumula maior número de focos de queimadas para um mês de julho em 26 anos de monitoramento do Inpe. Queimadas, que se concentram em grande parte no ‘arco do fogo’, ocorrem em meio à seca que atinge o estado.

O Amazonas voltou a bater recorde no número de queimadas em um único dia. Somente na terça-feira (30), foram 783 focos de calor registrados em todo o estado. Os dados são do Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Com isso, até a terça-feira (30), o Amazonas contabiliza 4.072 focos de queimadas em julho, o maior número desde 1998, ou seja, em 26 anos, desde quando o Inpe começou a monitorar as queimadas na Amazônia. De acordo com o Inpe, no ano passado, nessa mesma data, foram registrados apenas 121 queimadas no estado. Comparando os dois anos, houve um aumento expressivo de 547% no número de focos de calor no estado. O número é tão alto que somando o total de focos de calor registrados em julho de 2022 (1.428) e 2023 (1.947), ainda assim o registrado neste ano é superior. O avanço do fogo ocorre em meio à seca que atinge o estado e que, segundo o governo, deve ser mais severa do que aquela registrada no ano anterior,sendo a maior da história do Amazonas. Na segunda-feira (29), a Agência Nacional de Águas (ANA) declarou situação de escassez hídrica nos rios Madeira e Purus, que banham municípios amazonenses.

Apuí lidera ‘ranking’ do fogo

O município de Apuí, na Região Sul do Amazonas, lidera o ranking das dez cidades que mais queimam no país. Dados do BDQueimadas, do Inpe, também apontam que até o dia 30, o município registrou 1,4 mil queimadas. Em segundo lugar, aparece a vizinha Lábrea, com mais de 900.

As duas cidades amazonenses desbancaram Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul que, até mais da metade do mês, liderou o ranking do fogo.

1️⃣ Apuí (AM): 1.434

2️⃣ Lábrea (AM): 920

3️⃣ Corumbá (MS): 742

4️⃣ Itaituba (PA): 719

5️⃣ Porto Velho (RO): 633

O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, disse que o órgão deslocou três brigadas para combater os incêndios na região, que é conhecida no estado como “arco do fogo”, devido a forte presença da pecuária.

“É importante ressaltar que o sul do estado é a região com a maior incidência de incêndios florestais, portanto, o Ibama atua naquela região com três brigadas em Humaitá, Manicoré e Apuí. Também criamos uma quarta brigada em Autazes, na terra indígena Recreio São Feliz. Ao todo, 110 brigadistas em todo o estado”, explicou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários