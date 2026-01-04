Cotidiano
Pai de Neymar revela que craque pensou em desistir do futebol: ‘Pra mim já deu’
Atacante se recupera de lesão e deve perder início da temporada de 2026
Decisivo na reta final do Brasileirão, o craque Neymar viveu uma temporada intensa com a camisa do Santos em 2025. Em meio a gols importantes e diferentes lesões, o camisa 10 chegou a revelar ao próprio pai que pensou em desistir do futebol após machucar o joelho na partida contra o Mirassol, nas últimas rodadas da competição nacional.
Durante uma entrevista ao canal Rafa Tecla T – Experiências reais, no YouTube, o pai e empresário do jogador comentou que conversou com Neymar após a partida e revelou detalhes do diálogo. Segundo ele, o camisa 10 do Santos chegou a pensar em desistir da cirurgia no joelho. Confira abaixo.
– Cheguei na casa do meu filho e perguntei como ele estava. Aí, ele já chega e me diz: “Ah, não aguento mais, vamos operar. Mas pai, nem sei se vale a pena operar, pra mim já deu”. Na hora que ele fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim: “Po, já deu? Então para que vamos operar? Se você quiser operar para focar na sua recuperação e ficar bem, eu estou com você. Falta muito pouco, são só seis meses.” Ele vai para o jogo e a gente torcendo para nada dar errado. Ai, ele vai lá, faz o gol e olha para mim. Vou te dizer que foi incrível – disse o pai do craque.
No final de dezembro, Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.
Neymar no Santos
Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.
Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Visando o restante da temporada, Neymar deve desfalcar o Santos na disputa do Campeonato Paulista
Acre deve ter chuvas acima da média em janeiro, segundo previsão do Inmet
Instituto alerta para volumes até 50 mm acima do histórico, com calor intenso e risco de chuva forte em curtos períodos. Cenário se repete em outros estados da Região Norte
O Acre inicia 2026 sob influência de um regime climático mais úmido que o habitual, com previsão de chuvas acima da média histórica ao longo de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os volumes podem superar a média em até 50 milímetros, favorecendo a recarga hídrica de rios e solo, em um cenário que também inclui temperaturas elevadas e risco de precipitações intensas em curtos intervalos.
A condição se estende a outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá e Rondônia, enquanto áreas do sul de Roraima e centro-sul do Tocantins devem registrar índices abaixo do normal. O calor acima da média também está previsto para a região, embora de forma menos intensa do que em Tocantins e Pará.
No restante do país, o padrão é desigual: o Nordeste enfrentará um janeiro mais seco, o Centro-Oeste terá chuvas volumosas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sudeste terá excesso de precipitação em São Paulo e sul de Minas, e o Sul deve registrar chuvas acima da média na maior parte dos estados.
Galvez enfrenta o Grêmio em duelo decisivo pelo grupo 2 da Copa São Paulo
O Galvez enfrenta o Grêmio nesta segunda, 5, a partir das 14 horas(hora Acre), na Arena da Plínio Marin, em Votuporanga, interior de São Paulo, em um duelo decisivo para os acreanos pelo grupo 2 da Copa São Paulo. O Imperador perdeu na estreia por 2 a 1 para o Votuporanguense e somente um triunfo contra os Gaúchos vai manter as chances de classificação.
Sem mudanças
O técnico Eriano Santos comandou treinamentos leves e resolveu manter a equipe.
“Não podemos cometer os mesmos erros do primeiro tempo do jogo de estreia. Precisamos manter o nosso padrão e ter o máximo de atenção na marcação”, disse o treinador do Galvez.
Outra partida
Na outra partida do grupo 2, o Votuporanguense joga contra o Falcon, de Sergipe, na Arena Plínio Marin, a partir das 16h15(hora Acre).
Diretoria da Adesg muda o preparador físico próximo da estreia
A diretoria da Adesg resolveu mudar o preparador físico para a disputa do Campeonato Estadual. Por problemas particulares, Jorge Henrique deixa o Leão e Bruno Felipe, ex-Independência, assume o trabalho.
“Não tínhamos a intenção de mudar, mas foi necessário. O Bruno Felipe trabalhou na Adesg na última temporada e sabemos a qualidade do profissional”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Dois períodos
O elenco da Adesg inicia a semana de trabalho nesta segunda, 5, com treinamentos em dois períodos. A equipe estreia no Estadual contra Humaitá na quinta, 18, na Arena da Floresta.
Último amistoso
A Adesg vai enfrentar o Rio Branco no sábado, 10, no último amistoso da fase de preparação.
