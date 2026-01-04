Pai de Neymar revela que craque pensou em desistir do futebol: ‘Pra mim já deu’

Atacante se recupera de lesão e deve perder início da temporada de 2026

Decisivo na reta final do Brasileirão, o craque Neymar viveu uma temporada intensa com a camisa do Santos em 2025. Em meio a gols importantes e diferentes lesões, o camisa 10 chegou a revelar ao próprio pai que pensou em desistir do futebol após machucar o joelho na partida contra o Mirassol, nas últimas rodadas da competição nacional.

Durante uma entrevista ao canal Rafa Tecla T – Experiências reais, no YouTube, o pai e empresário do jogador comentou que conversou com Neymar após a partida e revelou detalhes do diálogo. Segundo ele, o camisa 10 do Santos chegou a pensar em desistir da cirurgia no joelho. Confira abaixo.

– Cheguei na casa do meu filho e perguntei como ele estava. Aí, ele já chega e me diz: “Ah, não aguento mais, vamos operar. Mas pai, nem sei se vale a pena operar, pra mim já deu”. Na hora que ele fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim: “Po, já deu? Então para que vamos operar? Se você quiser operar para focar na sua recuperação e ficar bem, eu estou com você. Falta muito pouco, são só seis meses.” Ele vai para o jogo e a gente torcendo para nada dar errado. Ai, ele vai lá, faz o gol e olha para mim. Vou te dizer que foi incrível – disse o pai do craque.

No final de dezembro, Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.

Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Visando o restante da temporada, Neymar deve desfalcar o Santos na disputa do Campeonato Paulista

