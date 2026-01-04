Conecte-se conosco

Pai de Neymar revela que craque pensou em desistir do futebol: ‘Pra mim já deu’

1 hora atrás

Atacante se recupera de lesão e deve perder início da temporada de 2026

Neymar Jr. e seu pai, empresário do jogador Reprodução/X

Decisivo na reta final do Brasileirão, o craque Neymar viveu uma temporada intensa com a camisa do Santos em 2025. Em meio a gols importantes e diferentes lesões, o camisa 10 chegou a revelar ao próprio pai que pensou em desistir do futebol após machucar o joelho na partida contra o Mirassol, nas últimas rodadas da competição nacional.

Durante uma entrevista ao canal Rafa Tecla T – Experiências reais, no YouTube, o pai e empresário do jogador comentou que conversou com Neymar após a partida e revelou detalhes do diálogo. Segundo ele, o camisa 10 do Santos chegou a pensar em desistir da cirurgia no joelho. Confira abaixo.

– Cheguei na casa do meu filho e perguntei como ele estava. Aí, ele já chega e me diz: “Ah, não aguento mais, vamos operar. Mas pai, nem sei se vale a pena operar, pra mim já deu”. Na hora que ele fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim: “Po, já deu? Então para que vamos operar? Se você quiser operar para focar na sua recuperação e ficar bem, eu estou com você. Falta muito pouco, são só seis meses.” Ele vai para o jogo e a gente torcendo para nada dar errado. Ai, ele vai lá, faz o gol e olha para mim. Vou te dizer que foi incrível – disse o pai do craque.

No final de dezembro, Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

Neymar no Santos

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.

Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Visando o restante da temporada, Neymar deve desfalcar o Santos na disputa do Campeonato Paulista

Acre deve ter chuvas acima da média em janeiro, segundo previsão do Inmet

7 minutos atrás

5 de janeiro de 2026

Instituto alerta para volumes até 50 mm acima do histórico, com calor intenso e risco de chuva forte em curtos períodos. Cenário se repete em outros estados da Região Norte

Os volumes de chuva no Acre podem superar a média climatológica em até 50 milímetros, favorecendo a recarga hídrica de rios, igarapés e do solo. Foto: arquivo 

O Acre inicia 2026 sob influência de um regime climático mais úmido que o habitual, com previsão de chuvas acima da média histórica ao longo de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os volumes podem superar a média em até 50 milímetros, favorecendo a recarga hídrica de rios e solo, em um cenário que também inclui temperaturas elevadas e risco de precipitações intensas em curtos intervalos.

A condição se estende a outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá e Rondônia, enquanto áreas do sul de Roraima e centro-sul do Tocantins devem registrar índices abaixo do normal. O calor acima da média também está previsto para a região, embora de forma menos intensa do que em Tocantins e Pará.

No restante do país, o padrão é desigual: o Nordeste enfrentará um janeiro mais seco, o Centro-Oeste terá chuvas volumosas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sudeste terá excesso de precipitação em São Paulo e sul de Minas, e o Sul deve registrar chuvas acima da média na maior parte dos estados.

Galvez enfrenta o Grêmio em duelo decisivo pelo grupo 2 da Copa São Paulo

32 minutos atrás

4 de janeiro de 2026

O Galvez enfrenta o Grêmio nesta segunda, 5, a partir das 14 horas(hora Acre), na Arena da Plínio Marin, em Votuporanga, interior de São Paulo, em um duelo decisivo para os acreanos pelo grupo 2 da Copa São Paulo. O Imperador perdeu na estreia por 2 a 1 para o Votuporanguense e somente um triunfo contra os Gaúchos vai manter as chances de classificação.

Sem mudanças

O técnico Eriano Santos comandou treinamentos leves e resolveu manter a equipe.

“Não podemos cometer os mesmos erros do primeiro tempo do jogo de estreia. Precisamos manter o nosso padrão e ter o máximo de atenção na marcação”, disse o treinador do Galvez.

Outra partida

Na outra partida do grupo 2, o Votuporanguense joga contra o Falcon, de Sergipe, na Arena Plínio Marin, a partir das 16h15(hora Acre).

Diretoria da Adesg muda o preparador físico próximo da estreia

32 minutos atrás

4 de janeiro de 2026

A diretoria da Adesg resolveu mudar o preparador físico para a disputa do Campeonato Estadual. Por problemas particulares, Jorge Henrique deixa o Leão e Bruno Felipe, ex-Independência, assume o trabalho.

“Não tínhamos a intenção de mudar, mas foi necessário. O Bruno Felipe trabalhou na Adesg na última temporada e sabemos a qualidade do profissional”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.

Dois períodos

O elenco da Adesg inicia a semana de trabalho nesta segunda, 5, com treinamentos em dois períodos. A equipe estreia no Estadual contra Humaitá na quinta, 18, na Arena da Floresta.

Último amistoso

A Adesg vai enfrentar o Rio Branco no sábado, 10, no último amistoso da fase de preparação.

