Pai de criança baleada na cabeça era o alvo de ataque de criminosos em Rio Branco, diz polícia

Um homem que não teve a identidade divulgada pela polícia foi preso com munições e camisas da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi detido no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, os policiais militares realizavam patrulhamento pela região, quando receberam informações de que um homem armado estaria trafegando em um veículo de placa FJF- 1013. Após buscas na área, a equipe policial localizou o suspeito trafegando com o automóvel, na avenida Coronel Teixeira, e realizou a abordagem.

Durante os procedimentos de revista pessoal e no interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Diante da suspeita, os policiais militares prosseguiram com as diligências e foram até a residência do suspeito. Com a autorização da esposa do homem, os PMs entraram no imóvel, onde foram encontradas 28 munições calibre 380, além de duas camisas com identificação da Polícia Civil do estado de São Paulo.

O homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Comentários