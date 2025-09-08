Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto e é transferido para Rio Branco

Licurgo Hassem, de 71 anos, pai da ex-prefeita de Brasiléia e do deputado estadual Tadeu Hassem, precisou ser removido em aeronave do Ciopaer após piora no quadro clínico

O pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, o senhor Licurgo Hassem, de 71 anos, sofreu dois princípios de infarto nesta segunda-feira (8).

Ele foi inicialmente atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, mas diante da agravamento do estado de saúde, os médicos solicitaram a transferência imediata para Rio Branco.

Para garantir rapidez e segurança no deslocamento, a aeronave Árpia 7, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi acionada. Licurgo foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital, onde segue internado sob cuidados médicos.

O caso evidencia mais uma vez o papel fundamental desempenhado pelo Ciopaer, que realiza resgates e transportes de pacientes em situação crítica em todo o Acre, sem distinção de condição social, com foco no atendimento à população.

