Pai acusado de estuprar e engravidar a filha de 12 anos é preso em Rodrigues Alves

Sebastião Cruz de França, de 59 anos, morador da colocação São João, situada no Rio Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira, 01 de junho, acusado de estuprar a filha de 12 anos.

Segundo a polícia, o estupro aconteceu em 2016 e a menina ficou grávida. O filho do pai com a filha morreu antes de completar 1 ano de idade.

Os policiais civis, sob o comando do delegado José Obetânio, levaram dois dias para chegar até a casa de Sebastião, no Rio Paraná dos Mouras. “Missão dada é missão cumprida. A justiça ordenou a prisão e fomos buscar o acusado que já está no presídio em Cruzeiro do Sul”, relata o delegado.