Governador falou que seu governo vem mantendo o compromisso assumido com os servidores públicos

TIÃO VITOR

O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário estará na conta dos servidores públicos estaduais a partir da madrugada desta sexta-feira, 13. Serão cerca de R$ 160 milhões que estarão sendo injetados na economia do Estado, fazendo movimentar o comércio e o setor de serviços, principalmente. No dia 30, outros R$ 260 milhões que serão liberados a partir do pagamento do salário de dezembro.

O governador Gladson Cameli, que está participando da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019, na Espanha, disse a reportagem que seu governo vem mantendo o compromisso assumido com os servidores públicos, garantindo o pagamento em dia dos salários, assim como o décimo terceiro salário.

“Fizemos o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro ainda em julho, investindo mais de R$ milhões. Agora estamos quitando o pagamento desse benefício bem-antes do Natal, permitindo que os servidores tenham tempo para fazerem as compras com mais tranquilidade, assim como a quitação de dívidas, já que boa parte desses recursos são para essa finalidade”, disse Gladson Cameli.

O governo também se prepara para retomar os pagamentos dos encargos não-pagos aos cargos comissionados demitidos no governo passado. A expectativa é que esses pagamentos tenham início já nos primeiros meses de 2020.

