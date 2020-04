O homem de 65 anos transferido para a capital na noite desta quarta-feira no período noturno, com suspeita de ter contraído o vírus covid-19, não resistiu e foi a óbito por volta das 23 horas desta quinta-feira, dia 9.

A verdadeira causa da morte ainda está sendo esperada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Até o momento, as informações dão conta que o paciente estaria com um problemas no pulmão, uma vez que era fumante ativo. Caso seja confirmado para o covid-19, o hospital regional Raimundo Chaar poderá ficar em quarentena, juntamente com todos os profissionais que tiveram contato com a vítima.

Como foi informado anteriormente, o paciente esteve na Capital 15 dias antes de retornar para Brasiléia e procurou o hospital com problemas respiratório na terça-feira passada. Em contato via telefone com alguns profissionais, não acreditam na hipótese de Covid-19, mas, terão de esperar o resultado oficial.

Alguns profissionais estão reclamando que a atual estrutura do hospital Raimundo Chaar, que teria 12 leitos para atender possíveis casos não está totalmente adequado, pois, se caso houvesse o paciente não teria sido transferido.

Importante destacar que o resultado da causa da morte do senhor ainda não foi divulgado.

