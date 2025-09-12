Brasil
Ouro fecha em alta por expectativa de alívio monetário nos EUA
Metal precioso superou a marca de US$ 3.700 pela primeira vez na série histórica durante a semana
O ouro fechou a sessão desta sexta-feira (12) em leve alta, se recuperando da baixa registrada ontem.
O desempenho vêm após semana marcada pela expectativa de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, que deve ser anunciado na próxima semana, após dados acima do esperado de pedidos de auxílio-desemprego realçarem apreensão sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.
Na Comex, divisão de metais da Nymex (New York Mercantile Exchange), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,35%, a US$ 3.686,4 por onça-troy, com um avanço semanal acumulado de 2,40%. Na terça-feira (9), o metal superou a marca de US$ 3.700, um recorde na série histórica.
De acordo com análise da Swissquote, o metal precioso continua se beneficiando de “apostas de um Fed mais dovish, de um dólar mais fraco e das tensões geopolíticas”, contribuindo para manter o ouro próximo das máximas históricas.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
ONU: Coreia do Norte aumentou repressão com mais vigilância e execuções
Novo relatório de direitos humanos concluiu que país é o mais restritivo do mundo
Um novo relatório de direitos humanos da ONU nesta sexta-feira (12) concluiu que a repressão na Coreia do Norte se aprofundou em muitas áreas, com o aumento da vigilância, a expansão do uso de trabalho forçado e execuções mais frequentes, tornando-se o país mais restritivo do mundo.
A ampla revisão ocorre mais de uma década depois que um relatório histórico da ONU concluiu que a Coreia do Norte havia cometido crimes contra a humanidade. O novo relatório, que abrange os acontecimentos desde 2014, baseia-se em entrevistas com mais de 300 testemunhas e vítimas que fugiram do país e relataram uma maior erosão das liberdades.
A vigilância se tornou mais difundida com a ajuda de novas tecnologias, enquanto as punições se tornaram mais severas — incluindo a introdução da pena de morte para delitos como o compartilhamento de programas de TV estrangeiros, segundo o relatório.
“De acordo com as leis, políticas e práticas introduzidas desde 2015, os cidadãos foram submetidos a maior vigilância e controle em todas as partes da vida”, informou o relatório de 14 páginas da ONU em sua conclusão. “Nenhuma outra população está sujeita a tais restrições no mundo de hoje.”
A missão diplomática da Coreia do Norte em Genebra e sua embaixada em Londres não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A Coreia do Norte disse, em resposta aos investigadores, que rejeita uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU que autorizou o último relatório.
O relatório também encontrou algumas melhorias limitadas, como a redução do uso de violência pelos guardas nos centros de detenção e novas leis que parecem fortalecer as garantias de julgamento justo.
Comentários
Brasil
Governo federal autoriza emprego da Força Nacional na Amazônia Legal por 90 dias
Portaria do Ministério da Justiça destaca atuação contra crimes ambientais e proteção de populações tradicionais; operação terá base em Manaus e envolverá nove estados
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na Amazônia Legal por 90 dias, por meio da Portaria MJSP Nº 1.023 publicada nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial da União.
A decisão, inserida no âmbito do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), visa combater crimes ambientais, transnacionais e conexos, além de proteger populações tradicionais e a biodiversidade da região.
A FNSP atuará em articulação com órgãos de segurança dos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, norte de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão), sob coordenação da Polícia Federal e com sede operacional em Manaus (AM).
O contingente – formado por integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) – poderá atuar em frentes como policiamento ostensivo, combate a incêndios, segurança de fronteiras e apoio a operações de fiscalização ambiental.
O emprego da Força Nacional ocorre mediante solicitação de governos estaduais ou órgãos federais, após análise do Ministério da Justiça. A atuação é temporária, suplementar e coordenada com as forças locais, seguindo o disposto no artigo 144 da Constituição Federal. Esta é a primeira vez que o Plano Amas integra formalmente a FNSP em sua estratégia de proteção da soberania na região amazônica.
QUADRO
A FNSP é composta por integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e atua em diferentes frentes, como proteção de povos e terras indígenas, preservação ambiental, policiamento ostensivo, combate a incêndios, segurança de fronteiras, apoio à Polícia Judiciária, assistência humanitária e atividades periciais.
PEDIDOS
O emprego da FNSP ocorre mediante solicitação dos governos estaduais, dos órgãos federais ou de outras entidades que demandam apoio em situações críticas ou emergenciais, sendo os pedidos encaminhados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para análise e aprovação. O contingente atua de forma temporária, coordenada e em caráter suplementar às forças locais.
Comentários
Brasil
CPMI aprova quebra de sigilos do “Careca do INSS”
Coaf deverá realizar relatório de inteligência financeira sobre o principal operador do esquema de desvios
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (11/9), a quebra dos sigilos bancário, telemático e fiscal de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
Antunes é apontado como o principal operador do esquema de desvios de descontos associativos. O colegiado também pediu ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a realização de um Relatório de Inteligência Financeira.
A CPMI também aprovou a quebra dos sigilos bancário, telemático e fiscal de Maurício Camisoti, outro suposto beneficiário do esquema. Empresas do empresário também terão seus registros revisados pela comissão.
Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS demitido por Lula após a operação Sem Desconto, deflagrada pela PF, também teve seus sigilos derrubados. Outros ex-funcionários do instituto também terão seus extratos sob escrutínio.
Ao todo, o colegiado aprovou mais de 300 requerimentos com pedidos de quebra de sigilo bancário de entidades sindicais investigadas por irregularidades em descontos associativos na previdência social, como a Conafer, Ambec e a Sindnapi. Também aprovou a quebra de sigilo de dirigentes, como Aristrides Veras, presidente da Contag e irmão do primeiro secretário da Câmara, Carlos Veras (PT-PE).
Você precisa fazer login para comentar.