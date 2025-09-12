Brasil
Otan lança operação em resposta à invasão de drones da Rússia na Polônia
A Otan, a aliança militar ocidental, lançou uma operação para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa após drones russos terem invadido o espaço aéreo da Polônia esta semana, anunciou o secretário-geral Mark Rutte nesta sexta-feira (12).
A operação “Sentinela Oriental” começará nos próximos dias e envolverá recursos da Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e outros países, disse Rutte.
“A Sentinela Oriental adicionará flexibilidade e força à nossa postura e deixará claro que, como uma aliança defensiva, estamos sempre prontos para defender”, acrescentou.
Rutte afirmou que a incursão de drones da Rússia na quarta-feira (10) “não foi um incidente isolado” e chamou a ação de “perigosa e inaceitável”.
“A irresponsabilidade da Rússia no ar, ao longo do nosso flanco leste, está se tornando cada vez mais frequente”, avaliou.
O general americano Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado da Otan na Europa, destacou que a operação será “flexível e ágil” e incluirá “capacidades aprimoradas”, defesas aéreas e terrestres integradas e maior compartilhamento de informações entre os países parceiros.
Grynkewich observou que levará algum tempo para que toda a operação seja concretizada, mas os primeiros passos começarão “imediatamente”.
Entre os equipamentos dedicados à operação estão dois F-16 e uma fragata antiaérea da Dinamarca, três caças Rafale da França e quatro Eurofighters da Alemanha, de acordo com um comunicado à imprensa da aliança.
“Embora o foco imediato esteja na Polônia, esta situação transcende as fronteiras de uma nação. O que afeta um aliado afeta a todos nós”, advertiu Grynkewich.
A iniciativa segue o modelo da operação “Sentinela do Báltico”, lançada no início deste ano em resposta à sabotagem de cabos no Mar Báltico, ainda de acordo com o comandante.
“A Polônia e os cidadãos de toda a Aliança devem ficar tranquilos com nossa rápida resposta no início desta semana e com nosso significativo anúncio aqui hoje. A Otan continuará defendendo cada centímetro de seu território”, ressaltou.
A operação cobrirá todo o flanco leste dos Estados da Otan, “do extremo norte ao Mar Negro e ao Mediterrâneo”, disse Grynkewich.
“No flanco leste, ajustaremos e mudaremos constantemente nossa postura de forma a manter o adversário desprevenido, mas também a responder a ameaças específicas à medida que as vemos surgir”, concluiu.
Incursão de drones “não foi” um erro
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou nesta sexta-feira (12) a incursão de drones russos em seu país de “ataque” e disse que a ação não foi um erro.
A declaração foi feita poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir que a violação do espaço aéreo poderia ter sido acidental.
“Também gostaríamos que o ataque de drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso”, comentou Tusk em uma publicação nas redes sociais.
A Polônia tem informações indicando que a Rússia lançou até 21 drones contra o país na quarta-feira, mas nem todos foram encontrados, afirmou o chefe do Gabinete de Política Internacional da presidência polonesa, Marcin Przydacz, à mídia local.
É possível que alguns drones tenham cruzado o espaço aéreo de um lado para o outro, disse Przydacz em entrevista à Rádio ZET nesta sexta.
Autoridades polonesas afirmaram anteriormente que houve 19 invasões no espaço aéreo do país e que uma grande parte dos drones veio de Belarus.
Ao todo, 16 drones foram encontrados, informou o ministro do Interior polonês na quarta-feira. Os locais onde os destroços foram achados abrangem uma área de centenas de quilômetros quadrados.

“Gatos” na linha da EDP poderiam abastecer dois municípios de SP pelo mês
Entre janeiro e julho, foram registrados mais de 19 mil ocorrências de furto de energia; conta de luz nos municípios custa, em média, R$ 132
Com a energia furtada nas linhas de distribuição da EDP — que atendem 70 municípios no Espírito Santo e 28 cidades em São Paulo — daria para abastecer Taubaté e Aparecida (SP) por pouco mais de um mês.
Segundo comunicado, entre janeiro e julho, foram registrados mais de 19 mil ocorrências de “gatos” na rede elétrica da companhia. Isso equivale a 69,4 MWh, que daria para fornecer energia a 342 mil habitantes, o correspondente à soma da população dos dois municípios paulistanos.
Nos estados
Na área de concessão da EDP em São Paulo (que inclui o Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Guarulhos) foram registradas 11,3 mil ocorrências — totalizando 39,5 MWh. Segundo a empresa, Guarulhos teve o maior número de caso, correspondendo a quase 50% do total fichado.
É o equivalente ao consumo mensal da cidade de Guaratinguetá, morada de 118 mil habitantes.
No Espírito Santo, por sua vez, foram cerca de 8,2 mil fraudes 29,9 MWh recuperados, energia suficiente para o abastecimento mensal de Linhares, com 166 mil moradores.
No primeiro semestre de 2025, em ambos os estados, foram realizadas 62 operações policiais após a constatação de prática de furto pela EDP.
Riscos
A liga clandestina está entre as maiores causas de morte relacionadas à energia elétrica no país, segundo informações da Abradee (Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia).
“Ao contrário do que muitos imaginam, o furto de energia elétrica não traz perdas financeiras apenas para a concessionária. De acordo com as normas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a tarifa de energia dos consumidores de todo país abrange também as perdas elétricas e o custo da energia desviada é parcialmente repassado a todos os usuários da rede”, afirma a EDP em nota.
“Além de impactar na qualidade do fornecimento de energia aos clientes regulares e trazer prejuízos à toda sociedade, o furto de energia também coloca em risco a vida da população”.
O custo de apertar o interruptor
Em setembro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) avisou que manteria a bandeira vermelha 2 na cobrança da conta de luz. A alíquota é a mais cara cobrada.
Segundo a agência reguladora, as baixas chuvas (e consequente diminuição dos reservatórios das usinas elétricas) levam ao acionamento de usinas termelétricas, que possuem elevados custos de geração.
Desse modo, as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Uma residência típica no Brasil, levando em conta o consumo de quatro pessoas, gasta uma média de 150 kWh a 200 kWh por mês.
O valor final varia de acordo com a cidade. No caso de São Paulo e Espírito Santo, o consumidor gasta, em média, R$ 131,2 e R$ 133,1 mensais (contando a tarifa adicional). Isso corresponde a quase 9% do salário mínimo.
Ainda, estimativas divulgadas na última quinta-feira (11) pela Abrace energia mostram que os consumidores de energia elétrica devem arcar com cerca de R$ 103,6 bilhões em ineficiências e subsídios do setor neste ano. O valor equivale a 26% do valor pago na conta de luz.

ONU: Coreia do Norte aumentou repressão com mais vigilância e execuções
Novo relatório de direitos humanos concluiu que país é o mais restritivo do mundo
Um novo relatório de direitos humanos da ONU nesta sexta-feira (12) concluiu que a repressão na Coreia do Norte se aprofundou em muitas áreas, com o aumento da vigilância, a expansão do uso de trabalho forçado e execuções mais frequentes, tornando-se o país mais restritivo do mundo.
A ampla revisão ocorre mais de uma década depois que um relatório histórico da ONU concluiu que a Coreia do Norte havia cometido crimes contra a humanidade. O novo relatório, que abrange os acontecimentos desde 2014, baseia-se em entrevistas com mais de 300 testemunhas e vítimas que fugiram do país e relataram uma maior erosão das liberdades.
A vigilância se tornou mais difundida com a ajuda de novas tecnologias, enquanto as punições se tornaram mais severas — incluindo a introdução da pena de morte para delitos como o compartilhamento de programas de TV estrangeiros, segundo o relatório.
“De acordo com as leis, políticas e práticas introduzidas desde 2015, os cidadãos foram submetidos a maior vigilância e controle em todas as partes da vida”, informou o relatório de 14 páginas da ONU em sua conclusão. “Nenhuma outra população está sujeita a tais restrições no mundo de hoje.”
A missão diplomática da Coreia do Norte em Genebra e sua embaixada em Londres não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A Coreia do Norte disse, em resposta aos investigadores, que rejeita uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU que autorizou o último relatório.
O relatório também encontrou algumas melhorias limitadas, como a redução do uso de violência pelos guardas nos centros de detenção e novas leis que parecem fortalecer as garantias de julgamento justo.
Ouro fecha em alta por expectativa de alívio monetário nos EUA
Metal precioso superou a marca de US$ 3.700 pela primeira vez na série histórica durante a semana
O ouro fechou a sessão desta sexta-feira (12) em leve alta, se recuperando da baixa registrada ontem.
O desempenho vêm após semana marcada pela expectativa de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, que deve ser anunciado na próxima semana, após dados acima do esperado de pedidos de auxílio-desemprego realçarem apreensão sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.
Na Comex, divisão de metais da Nymex (New York Mercantile Exchange), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,35%, a US$ 3.686,4 por onça-troy, com um avanço semanal acumulado de 2,40%. Na terça-feira (9), o metal superou a marca de US$ 3.700, um recorde na série histórica.
De acordo com análise da Swissquote, o metal precioso continua se beneficiando de “apostas de um Fed mais dovish, de um dólar mais fraco e das tensões geopolíticas”, contribuindo para manter o ouro próximo das máximas históricas.

