Oswaldo D’Albuquerque é nomeado procurador-geral de Justiça para o biênio 2026–2028

Governador confirma escolha do mais votado na eleição interna do MPAC

O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto foi oficialmente nomeado pelo governador Gladson Cameli para comandar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) no biênio 2026–2028. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira, 21, do Diário Oficial do Estado.

Oswaldo foi o mais votado na eleição interna realizada pelo MPAC, recebendo 49 votos e liderando a lista tríplice encaminhada ao governador. Também integraram a lista a promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório e o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira. A escolha ocorreu três dias após a votação.

O novo chefe do MP acreano volta ao comando da instituição após já ter ocupado o cargo por dois mandatos consecutivos, entre 2014–2016 e 2016–2018. Antes disso, atuou como corregedor-geral do órgão no biênio 2003–2005.

Em nível nacional, Oswaldo D’Albuquerque exerceu dois mandatos como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde também chegou aos cargos de corregedor nacional e ouvidor nacional.

Natural de Cruzeiro do Sul, o procurador é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac), possui mestrado em Administração Pública pelo IDP, pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, além de MBA em Administração Pública pela FGV.

