Extra
Oswaldo D’Albuquerque é nomeado procurador-geral de Justiça para o biênio 2026–2028
Governador confirma escolha do mais votado na eleição interna do MPAC
O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto foi oficialmente nomeado pelo governador Gladson Cameli para comandar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) no biênio 2026–2028. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira, 21, do Diário Oficial do Estado.
Oswaldo foi o mais votado na eleição interna realizada pelo MPAC, recebendo 49 votos e liderando a lista tríplice encaminhada ao governador. Também integraram a lista a promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório e o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira. A escolha ocorreu três dias após a votação.
O novo chefe do MP acreano volta ao comando da instituição após já ter ocupado o cargo por dois mandatos consecutivos, entre 2014–2016 e 2016–2018. Antes disso, atuou como corregedor-geral do órgão no biênio 2003–2005.
Em nível nacional, Oswaldo D’Albuquerque exerceu dois mandatos como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde também chegou aos cargos de corregedor nacional e ouvidor nacional.
Natural de Cruzeiro do Sul, o procurador é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac), possui mestrado em Administração Pública pelo IDP, pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, além de MBA em Administração Pública pela FGV.
Comentários
Extra
Motociclista fica ferido após ser atingido por carro que invadiu contramão no bairro Calafate
Condutor da Saveiro fugiu sem prestar socorro; vítima sofreu fratura no braço
Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 21, na Travessa Beija-flor, no bairro Calafate, em Rio Branco. Uma Saveiro vermelha que seguia sentido Centro–bairro, carregada com madeira, invadiu a contramão e atingiu o motociclista Thiago Ferreira de Paiva, de 32 anos, que retornava do trabalho em sua Honda CG Fan 150 vermelha.
Com o impacto, Thiago foi arremessado para a margem da via. Moradores que presenciaram a colisão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.
A vítima apresentava deformidade evidente no braço esquerdo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar do ferimento, deu entrada na unidade de saúde em estado estável.
O motorista da Saveiro fugiu após o acidente e ainda não foi identificado. A polícia deve investigar o caso.
Comentários
Extra
Brasiléia perde Dona Alda Pujucam, figura centenária e referência na comunidade
O município de Brasiléia lamenta a morte de Dona Alda Pujucam, uma de suas moradoras mais longevas e personalidade afetiva da região. Nascida no Seringal Santa Quitéria, em fevereiro de 1925, ela faleceu aos 100 anos.
Mãe de oito filhos, Dona Alda foi casada por cinco décadas com Pujucan Ferreira Lima (in memoriam). Ao longo da vida, acompanhou de perto o crescimento de Brasiléia e formou uma grande família: 12 netos, 13 bisnetos e quatro tataranetos.
Costureira aposentada, tornou-se conhecida por vestir gerações de moradores com peças produzidas em suas máquinas de costura. De personalidade carismática, apreciava viagens, leituras e os encontros familiares, especialmente quando reunia todos ao redor de suas refeições preparadas com dedicação e afeto.
A morte foi causada por complicações da Covid-19, o que impediu que muitos familiares e amigos pudessem se despedir presencialmente na tarde desta sexta-feira, 21 de novembro.
O jornal O Alto Acre, por meio de seu editor-chefe, Alexandre Lima, e as famílias Lima, Tuma e Camurça, manifesta solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto e força neste momento de perda.
Comentários
Extra
Chuvas adiam inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri
Cerimônia marcada para esta sexta-feira (21) foi remarcada pelo governo do Acre para domingo (23), às 16h30.
O governo do Acre informou, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não acontecerá mais nesta sexta-feira (21).
Segundo o órgão, as chuvas constantes das últimas duas semanas impossibilitaram a conclusão de etapas da obra que dependem de condições climáticas favoráveis.
Mesmo com frentes de trabalho em dois turnos e o empenho de mais de 100 profissionais, o avanço necessário para a entrega do empreendimento não foi possível. A preocupação do governo é garantir segurança e qualidade na finalização da ponte.
Veja nota abaixo
Nota pública sobre a inauguração da Ponte da Sibéria
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não poderá ocorrer nesta sexta-feira, 21. Nas últimas duas semanas, as chuvas têm sido constantes, o que impossibilitou a conclusão de etapas que dependem de condições climáticas estáveis.
Mesmo com o trabalho das equipes em dois turnos e todo o esforço dos mais de 100 profissionais mobilizados, a continuidade das chuvas impediu o avanço necessário para entregar a obra com a segurança e a qualidade exigidas.
A inauguração será realizada no próximo domingo, 23, às 16h30.
Sula Ximenes
Presidente do Deracre
Você precisa fazer login para comentar.