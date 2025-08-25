Extra
Ossada humana é encontrada no Rio Acre por pescadores em Rio Branco
Cabeça se desprendeu da rede de pesca; Polícia Civil e IML investigam o caso
Pescadores localizaram uma ossada humana no Rio Acre, nas proximidades da Terceira Ponte da BR-364 (Via Verde), em Rio Branco, na tarde deste domingo (24).
De acordo com relatos, o grupo realizava um lance de tarrafa quando capturou uma cabeça humana. Ao puxar a rede para a margem, os membros se desprenderam e afundaram novamente. Em nova tentativa, os pescadores não conseguiram recuperar o crânio, mas encontraram outras partes da ossada.
A Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros, que empregou mergulhadores na busca, sem êxito em localizar o crânio. Equipes da Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os restos mortais para análise e possível identificação.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.
Comentários
Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 25/08/2025 à 08/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
DATA DE ABERTURA: 09 de setembro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 25 de agosto de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025
Comentários
Extra
Acidente em ramal de Xapuri registra uma morte e vários feridos incluindo uma criança
As autoridades policiais do município de Xapuri, estão buscando mais informações para concluir o relatório sobre um acidente envolvendo uma caminhonete modelo Mitsubishi, placas NAD1C04, que capotou no ramal do Assentamento Tupá, por volta das 23 horas deste sábado, dia 23.
Segundo informações colhidas na delegacia de Xapuri, aconteceu uma festa entre famílias na localidade, até o momento que o grupo resolveu retornar para casa. O motorista da caminhonete (não identificado) estaria sob efeito de bebida alcoólica e no retorno, perdeu o controle do veículo.
A caminhonete saiu do ramal e capotou ficando com as rodas para cima. Ao todo, seria cerca de sete pessoas na caminhonete. Infelizmente, Nilberto Rodrigues De Alencar, de 42 anos, teria sido jogado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber os primeiros socorros.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), foram acionadas para o local, resgatando os feridos e levando para o hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, distante cerca de 30km do local, para serem avaliados pela equipe médica de plantão.
Equipes da Polícia Técnica e Civil, foram até o local para coletar informações, junto com a Polícia Militar. Foi informado que o motorista foi conduzido à delegacia por apresentar sintomas de embriagues alcoólica, ficando à disposição do delegado daquela Comarca.
Nas primeiras horas deste domingo (24), uma criança de 8 anos, identificada pelas iniciais, M. B. A., foi transferida para o setor de pediatria do HUERB na Capital, para receber cuidados. O segundo a ser transferido, seria Cícero Rodrigues Almeida, de 54 anos, com várias fratura pelo corpo.
O estado de saúde da crianção não foi informado e os demais envolvidos ficaram em observação.
Mais informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.
Comentários
Extra
TCU aponta indícios de fraude em seguro-defeso: Acre tem mais de 10 mil pescadores registrados sem produção de peixe
Auditoria revela cidades no Acre, Maranhão e Pará com milhares de beneficiários sem atividade pesqueira comprovada; governo muda regras e promete pente-fino no setor.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou indícios de fraude no pagamento do seguro-defeso em diversos municípios do Acre, Maranhão e Pará. No Acre, por exemplo, mais de 10 mil pessoas estão registradas como pescadores, mesmo em cidades onde não há produção de peixe ou mercado capaz de absorver essa mão de obra.
O seguro-defeso é um benefício pago pelo INSS a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca para preservação ambiental. Somente em 2024, o gasto chegou a R$ 5,9 bilhões em todo o país. Porém, dados cruzados pelo TCU com levantamentos do IBGE apontam distorções, incluindo cidades com mais pescadores cadastrados do que a produção de pescado permitiria.
No Maranhão e no Pará, 107 municípios registraram médias inferiores a dez quilos de peixe por ano para cada pescador supostamente ativo. Os números sugerem que há mais pessoas recebendo o benefício do que efetivamente pescando.
Diante das suspeitas, o governo federal iniciou uma auditoria, transferiu a fiscalização do benefício para o Ministério do Trabalho e Emprego e impôs novas regras, como a homologação pelas prefeituras — medida criticada por entidades do setor. Atualmente, o Registro Geral da Pesca contabiliza 2 milhões de pescadores, o dobro do registrado em 2022, enquanto os pagamentos seguem em alta.
O Ministério da Pesca informou que aguarda a conclusão de uma parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para realizar um pente-fino nos cadastros.
Você precisa fazer login para comentar.