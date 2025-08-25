Ossada humana é encontrada no Rio Acre por pescadores em Rio Branco

Cabeça se desprendeu da rede de pesca; Polícia Civil e IML investigam o caso

Pescadores localizaram uma ossada humana no Rio Acre, nas proximidades da Terceira Ponte da BR-364 (Via Verde), em Rio Branco, na tarde deste domingo (24).

De acordo com relatos, o grupo realizava um lance de tarrafa quando capturou uma cabeça humana. Ao puxar a rede para a margem, os membros se desprenderam e afundaram novamente. Em nova tentativa, os pescadores não conseguiram recuperar o crânio, mas encontraram outras partes da ossada.

A Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros, que empregou mergulhadores na busca, sem êxito em localizar o crânio. Equipes da Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os restos mortais para análise e possível identificação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários