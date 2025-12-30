Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro recebem metas de 110 unidades do Minha Casa, Minha Vida

Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro terão até agosto de 2026 para cumprir etapas e enviar propostas; moradias são voltadas a cidades com histórico de dificuldades habitacionais

Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro, no interior do Acre, passaram a ter metas definidas para construção de 110 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. A definição consta em portaria publicada no Diário Oficial da União, que altera normativa do Ministério das Cidades.

De acordo com a publicação, Assis Brasil receberá 30 unidades, enquanto Feijó e Plácido de Castro terão 40 cada. As prefeituras têm até 28 de agosto de 2026 para enviar suas propostas ao ministério, seguindo as etapas de análise de viabilidade e documentação exigidas pelo programa.

As moradias integram a modalidade subsidiada para áreas urbanas, voltada a municípios impactados por eventos climáticos, crescimento desordenado e dificuldades históricas de acesso à moradia formal. Após a aprovação final, os processos serão encaminhados para contratação e início das obras.

