Cotidiano
Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro recebem metas de 110 unidades do Minha Casa, Minha Vida
Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro terão até agosto de 2026 para cumprir etapas e enviar propostas; moradias são voltadas a cidades com histórico de dificuldades habitacionais
Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro, no interior do Acre, passaram a ter metas definidas para construção de 110 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. A definição consta em portaria publicada no Diário Oficial da União, que altera normativa do Ministério das Cidades.
De acordo com a publicação, Assis Brasil receberá 30 unidades, enquanto Feijó e Plácido de Castro terão 40 cada. As prefeituras têm até 28 de agosto de 2026 para enviar suas propostas ao ministério, seguindo as etapas de análise de viabilidade e documentação exigidas pelo programa.
As moradias integram a modalidade subsidiada para áreas urbanas, voltada a municípios impactados por eventos climáticos, crescimento desordenado e dificuldades históricas de acesso à moradia formal. Após a aprovação final, os processos serão encaminhados para contratação e início das obras.
Cotidiano
Polícia Civil prende mulher acusada de atuar em facção criminosa do tráfico em Rio Branco
Operação nacional cumpre mandado após três anos de investigação; “Soberana” é suspeita de envolvimento em invasões de áreas conflagradas no Segundo Distrito
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta terça-feira (30), um mandado de prisão no bairro Taquari, em Rio Branco, como parte de uma operação nacional contra o crime organizado. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na prisão de A. F. dos S., conhecida como “Soberana”, apontada como integrante de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.
Segundo as investigações, que duraram cerca de três anos, a suspeita teria participação direta em invasões de áreas consideradas conflagradas no Segundo Distrito da capital. As autoridades conseguiram mapear a estrutura do grupo, identificando integrantes e áreas de atuação. A mulher foi conduzida à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para identificar outros envolvidos.
Cotidiano
Cotidiano
Independência terá o grupo completo para estreia no Estadual
O Independência terá o elenco completo para a estreia no Campeonato Estadual de 2026. O primeiro confronto do bicampeão acreano será contra o Santa Cruz no dia 12 de janeiro, no Tonicão.
“Estamos seguindo nosso planejamento e vamos chegar com um time forte na abertura do Estadual”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Duas contratações
O lateral direito Jeferson Baré e o meia João Bravo serão apresentados nesta terça, 30, no Marinho Monte. Os dois atletas foram bem indicados e chegam como opções importantes.
Dois períodos
O elenco do Independência realiza mais um trabalho tático nesta terça na sequência da preparação.
“A ideia é exigir dos atletas sem criar uma sobrecarga. Os jogadores estão respondendo bem aos treinos e isso é fundamental”, avaliou o treinador.
