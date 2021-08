Os benefícios da caminhada, um dos exercícios mais subestimados

Melanie Radzicki McManus, da CNN

Para muitos de nós, caminhar não parece nada de especial. É apenas algo que fazemos todos os dias. Mas caminhar é, na verdade, uma das melhores formas de exercício que existe.

Vários estudos mostram que essa forma simples de movimento tem uma grande variedade de benefícios, incluindo melhor saúde física e mental, maior atenção e habilidades de comunicação aprimoradas.

“Caminhar é o exercício mais subestimado, corretivo, de queima de gordura e mente-corpo disponível para os humanos”, disse Dana Santas, contribuinte de fitness, especialista certificada em força e condicionamento e treinadora mente-corpo em esportes profissionais. “Eu caminho todos os dias.”

Aqui estão várias coisas que todos devem saber sobre esta forma de exercício simples, mas benéfica.

(Nota importante: antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios, consulte o seu médico. Pare imediatamente se sentir dor.)

Caminhar melhora sua saúde

Um regime de caminhada pode ajudá-lo a perder peso; abaixar sua pressão arterial e colesterol; e reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer; entre outros benefícios.

“Walking for Health”, um relatório especial emitido pela Harvard Medical School , diz que caminhar pode fazer mais para combater doenças e outras condições de saúde do que qualquer outra coisa. Um exemplo: caminhar apenas duas horas e meia por semana, ou pouco menos de 22 minutos por dia, pode reduzir o risco de doenças cardíacas em 30% impressionantes.

Além disso, melhora a memória e a capacidade cognitiva

Numerosos estudos mostram que caminhar é um impulsionador do cérebro.

Um estudo publicado na edição de 2010 da revista Neurology encontrou uma ligação entre caminhar e uma maior quantidade de massa cinzenta no cérebro.

Por exemplo, uma pesquisa da University of Virginia em Charlottesville indicou que andar diminuía o risco de demência e doença de Alzheimer em homens idosos.

Isso melhora o seu humor e diminui o estresse

Caminhar, mesmo que alguns minutos por dia, acalma a ansiedade e melhora o seu humor. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver caminhando na natureza, um ambiente que vários estudos mostram que é benéfico de inúmeras maneiras.

Você pode fortalecer seus músculos, ossos e articulações. Os músculos das pernas e abdominais são treinados quando você caminha, assim como seus braços se você os estiver bombeando ou usando bastões de trilha.

Seus ossos também se beneficiam, pois caminhar é um exercício de levantamento de peso, ótimo para fortalecer os ossos. E, conforme você caminha, seu movimento ajuda a levar oxigênio e nutrientes para a cartilagem articular, que não tem suprimento sanguíneo direto.

Caminhar é energizante, mas também ajuda você a dormir

Um regime de caminhada ajuda a aumentar seus níveis de energia, mas não se preocupe se sofrer de insônia. Mulheres com idades entre 50 e 75 anos que caminhavam por uma hora todas as manhãs eram menos propensas a ter insônia do que aquelas que não o faziam, de acordo com a Arthritis Foundation .

É um exercício seguro e fácil para iniciantes

Cerca de 17% a 50% dos americanos são inativos, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, com porcentagens que variam por estado e território. Para essas pessoas, caminhar é indiscutivelmente o exercício cardiorrespiratório mais adequado a elas, disse Evan Matthews, professor associado de ciência do exercício e educação física na Montclair State University de New Jersey.

“Isso ocorre porque é provável que seja um movimento familiar, removendo a curva de aprendizado que ocorre com uma nova forma de atividade física e o fator de intimidação que muitos sentem ao começar”, disse ele. Caminhar também é seguro, com uma das taxas mais baixas de lesões por exercício, de acordo com um relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Matthews observou que quem não tem resistência para terminar uma caminhada de 30 minutos pode dividi-la em pequenos pedaços, algo que não é facilmente possível se você precisa se exercitar em uma academia. “Isso pode ser uma caminhada de 10 minutos até o trabalho, uma caminhada de 10 minutos na hora do almoço e uma caminhada de 10 minutos do trabalho para casa.”

Caminhar pode ser um treino vigoroso

Se quiser aumentar a intensidade , experimente intervalos, onde você alterna alguns minutos de caminhada tranquila com rajadas intensas.

Você também pode andar com pesos nas mãos ou nos tornozelos, desde que eles não sejam tão pesados a ponto de prejudicar sua forma, disse Santas.

Ou coloque uma mochila carregada. Outra opção: repetições de colina, onde você sobe rapidamente uma colina, depois desce facilmente, várias vezes seguidas.

Você não precisa dar 10.000 passos por dia

Embora muitos grupos apregoem caminhar 10.000 passos por dia, uma pesquisa apoiada pelo National Institutes of Health e publicada em 2019 descobriu que, enquanto as mulheres mais velhas que deram 4.400 passos por dia tiveram uma taxa de mortalidade mais baixa do que aquelas que deram apenas 2.700, o benefício de mais passos diários nivelando em torno de 7.500.

Construir laços familiares

Sair para passear com seus filhos pode melhorar sua comunicação, reduzir problemas de comportamento e até mesmo aumentar o sucesso acadêmico.

E não se esqueça do seu cônjuge.

“Um homem me disse que caminhar salvou seu casamento”, disse Santas.

O casal estava à beira do divórcio quando sua esposa começou a acompanhá-lo em suas caminhadas diárias.

“Eles começaram a se comunicar de uma forma que não tinham antes, e isso os trouxe de volta juntos.”

Desenvolva laços comunitários

Estudos mostram que, quando as pessoas andam frequentemente pela vizinhança, o crime diminui. Caminhadas regulares também são uma ótima maneira de conhecer seus vizinhos, e os laços sociais são importantes em qualquer idade.

Caminhar é grátis e pode ser feito em qualquer lugar

Não há necessidade de uma associação cara a uma academia. Basta colocar os sapatos e sair pela porta. Se o tempo estiver ruim, procure um lugar como um shopping ou escola que ofereça tempo para caminhadas na comunidade.

Você pode até andar pela sua casa.

Um pensamento final: embora caminhar seja uma ótima forma de exercício, uma nova pesquisa mostra que devemos nos movimentar regularmente ao longo do dia para uma saúde ótima. “Caminhar por cinco minutos a cada hora vai longe”, disse Matthews. “Não precisa nem ser de intensidade moderada. Basta se mover.”