Por G1 AC Após mais de um ano de investigação, a Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (14), a Operação Presságio em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e em outros cinco estados. Os mandados judiciais foram cumpridos nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Minas Gerais, Sergipe e no Distrito Federal.

Ao todo foram cumpridos sete mandados de prisão, 38 mandados de busca e apreensão de mídias eletrônicas, processos licitatórios, notas fiscais e documentos diversos relacionados a investigação. A polícia informou ainda que a Justiça decretou o bloqueio de mais de R$ 3,8 milhões dos investigados. _______________ A operação investigava os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, quadrilha ou bando, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. _______________ Os crimes teriam sido cometidos por agentes políticos, servidores da prefeitura de Cruzeiro do Sul e por gestores da ONG CBCN, responsável pela coleta e tratamento dos resíduos sólidos de lixo da cidade. A reportagem não conseguiu contato com o coordenador da área de Resíduos Sólidos da CBCN até a última atualização desta reportagem. O prefeito Ilderlei Cordeiro, que não está na cidade, afirmou que a polícia foi até a prefeitura, secretarias de Educação, Saúde, na CBCN e na casa de alguns servidores. Ele negou as acusações e afirmou que as denúncias partiram de um grupo que é contra a gestão dele.

“Infelizmente eu não estou em Cruzeiro do Sul, queria poder estar aí para acompanhar de perto essa situação, porque eu estou em paz, não tenho nada a temer. Minha gestão, até onde eu sei, tem dado sempre o melhor e feito tudo que é possível com transparência. Sempre buscando economias em vários setores para sobrar mais recurso e investir mais na cidade”, disse o prefeito.

_______________

A ONG foi contratada com dispensa de licitação pela prefeitura, porém, segundo a PF, nunca prestou os serviços que foram acordados nos termos de colaboração com a gestão.

_______________

A investigação apontou que foram firmados cinco termos com diversas secretarias da prefeitura no valor de mais de R$ 52 milhões. Até o fim do exercício de 2019, a ONG já tinha recebido cerca de R$ 27 milhões.

Apesar de ter recebido já mais da metade do contrato, a polícia apurou que os serviços licitados pela prefeitura não foram efetivamente cumpridos, e sequer existe a possibilidade de que venham a ser até o fim da vigência dos contratos.

Conforme o acordo, a ONG deveria, até 2021, tornar a cidade de Cruzeiro do Sul autossuficiente na produção de energia por meio do aproveitamento do lixo produzido no município. Porém, segundo a Polícia Federal, o serviço de coleta de lixo prestado na cidade do interior do Acre está distante disso.

Como funcionava