Oportunidade internacional: Sebrae seleciona empresas para a Expocruz 2025

Empresas de diversos segmentos podem se inscrever até 2 de setembro

Estão abertas as inscrições para a missão empresarial que levará até 18 empresários para a ExpoCruz 2025, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os interessados devem consultar o edital e realizar inscrição até 2 de setembro, no site sebrae.com.br/acre.

Podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), artesãos e produtores rurais do Acre.

Os participantes terão 70% de subsídio do Sebrae, acesso a consultorias especializadas, encontros de negócios e orientações técnicas, além de oportunidades para fortalecer a aproximação comercial entre empreendedores acreanos e potenciais compradores.

Com esta missão internacional, o Sebrae busca promover expansão de mercados, prospecção de novos canais de distribuição, estabelecimento de parcerias estratégicas e fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado latino-americano.

A ExpoCruz 2025 é a maior feira multissetorial da América Latina e acontecerá de 19 a 29 de setembro, reunindo empresas de diversos setores como agronegócio, indústria, artesanato, serviços e moda.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários