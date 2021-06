Operador de esteira escapa da morte em Sena após árvore cair sobre o maquinário

Durante a abertura de ramais em Sena Madureira, uma árvore de grande porte caiu em cima de um trator de esteira que trabalha no trecho. O caso foi relatado pelo prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB). O gestor agradeceu a Deus pelo “livramento” dado ao operador do maquinário, que saiu ileso do incidente.

“Nessa última semana, ocorreu um acidente envolvendo uma das nossas máquinas, enquanto estávamos abrindo ramais na zona rural. Uma árvore desabou exatamente em cima do trator, e pela graça de Deus não atingiu o nosso operador. Por isso quero compartilhar com vocês, a minha gratidão a Deus pelo livramento na vida desse trabalhador e pai de família”, disse o Mazinho.