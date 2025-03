Operações contra o narcotráfico resultam em cinco apreensões e prejuízo de mais de US$ 1,6 milhão para o crime organizado

Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN) realiza três ações bem-sucedidas; ministro Eduardo Del Castillo reforça compromisso do governo no combate ao tráfico de drogas

O ministro do Governo da Bolívia, Eduardo Del Castillo, anunciou nesta semana a realização de três operações bem-sucedidas pela Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN), que resultaram na apreensão de cinco pessoas e em um prejuízo de mais de US$ 1,6 milhão para o crime organizado. As ações fazem parte da estratégia do governo para combater o tráfico de drogas e desarticular redes criminosas que operam no país.

Em suas redes sociais, Del Castillo destacou o sucesso das operações e reforçou o compromisso do governo em enfrentar o narcotráfico. “Estamos trabalhando incansavelmente para combater as organizações criminosas que ameaçam a segurança e a paz do nosso país. Essas operações são um exemplo do nosso esforço contínuo”, afirmou o ministro.

As ações da FELCN, realizadas em diferentes regiões, incluíram a apreensão de drogas, veículos e outros bens utilizados pelos traficantes. Além dos cinco suspeitos presos, as operações conseguiram afetar significativamente as finanças do crime organizado, com um impacto estimado em mais de US$ 1,6 milhão.

As autoridades destacaram que as operações foram possíveis graças ao trabalho conjunto de inteligência e ao apoio da população, que tem colaborado com informações essenciais para o combate ao narcotráfico. “Cada ação bem-sucedida é um passo importante para desmantelar essas redes criminosas e garantir a segurança dos cidadãos”, afirmou um representante da FELCN.

O governo boliviano tem intensificado suas ações contra o tráfico de drogas nos últimos anos, com investimentos em tecnologia, capacitação de agentes e cooperação internacional. As operações recentes reforçam a determinação das autoridades em enfrentar o problema de forma contundente e reduzir o impacto do narcotráfico no país.

Enquanto isso, os cinco suspeitos apreendidos foram colocados à disposição da Justiça, onde responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao crime organizado. A expectativa é que novas operações sejam realizadas nos próximos meses, mantendo a pressão sobre as redes criminosas e garantindo a segurança da população.

