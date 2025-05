Operação Verão 2025 avança com melhorias na Estrada da Borracha em Xapuri

Esta não é a primeira polêmica do vereador Rosildo, que já foi condenado pela justiça do Acre a 3 meses e 15 dias de prisão em regime aberto por lesão corporal dolosa, violência doméstica e ameaça contra a namorada

Mesmo não sendo época de recesso parlamentar, o presidente da Câmara Municipal de Porto Walter (AC), vereador Rosildo Cassiano Correa, está fora do município desde o último dia 9 de maio. Ele tem publicado fotografias em suas redes sociais mostrando que está em Fortaleza, no Ceará, onde tem visitado praias e shoppings.

A Câmara de Porto Walter, que conta com nove vereadores, não teve sessão na noite de quinta-feira, 15, por falta de quórum, quando não há a quantidade suficiente de vereadores para a realização dos trabalhos legislativos.

Rosildo disse a reportagem que de Fortaleza irá para Brasília, onde vai participar da Marcha dos Prefeitos, que terá início na segunda-feira (19).

“Eu faltei a uma sessão, porém não tinha nenhum projeto a ser votado. Vim passar três dias aqui e depois de amanhã vou pra Brasília participar da Marcha dos Prefeitos. Agora, quando chegar em Brasília, vou pedir diárias porque vou estar a trabalho. Eu viajei dia 9, uma sexta-feira e eu fui na sessão de quinta. Então só perdi uma sessão até agora e nem sessão não deu porque os vereadores não foram para a sessão porque não tinha nada a ser debatido na câmara, não tem um projeto indicação, não tinha nada. Eu vim aqui em Fortaleza e chego domingo em Brasília para participar da marcha dos prefeitos junto com o prefeito e outro vereador que tá vindo”, contou à reportagem.

Esta não é a primeira polêmica do vereador Rosildo, que já foi condenado pela justiça do Acre a 3 meses e 15 dias de prisão em regime aberto por lesão corporal dolosa, violência doméstica e ameaça contra a namorada e pagou uma indenização a ela. À época dos fatos, em novembro de 2021, a jovem tinha 17 anos.

A decisão, do último dia 24 de outubro, é da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul. Rosildo já foi presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Walter.

O caso

A agressão de Rosildo contra a namorada foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Porto Walter em 1 de novembro de 2021. Na ocasião, o vereador foi preso em flagrante e conduzido pela Polícia Militar à delegacia de Polícia Civil, onde pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado no dia seguinte.

À época, Rosildo negou ao ac24horas a agressão contra a namorada, com quem se relacionava há mais de um ano. Ele disse que ficou nervoso porque ela estava falando com uma pessoa pelo celular. “Eu só tomei o celular dela e discutimos, mas eu não bati nela. Ela ainda se arrependeu e tentou tirar a queixa, mas não era mais possível”, contou.

O primeiro julgamento aconteceu em 2023, afirmando a condenação do acusado. A defesa recorreu e o processo foi transitado e julgado novamente no dia 04/03/2024, reafirmando a condenação do parlamentar.

O Ministério Público Eleitoral do Acre e o Partido dos trabalhadores (PT) pediram à Justiça Eleitoral a cassação do diploma do vereador mas ele foi empossado e novamente eleito presidente da Câmara Municipal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários