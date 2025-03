Operação Usurpare II termina com quatro presos por invasão de terras públicas

Agentes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) impediram a tentativa de fuga no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, município no interior do estado, na última sexta-feira (14).

Segundo informações, 11 detentos tentavam escapar por um buraco feito na parede da unidade prisional, no bloco 8 e cela 23. Atentos com uma movimentação suspeita, os policiais agiram rápido e conseguiram evitar que os presos escapassem do local.

A situação foi controlada e não teve maiores complicações, assim como a segurança no espaço foi reforçada, com o monitoramento constante no presídio.