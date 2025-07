Operação “Trânsito Seguro” em Tarauacá fiscaliza mais de 100 veículos e prende 2 por embriaguez

Salários de assessores consumiram quase metade do valor; Coronel Ulysses lidera ranking de despesas, com R$ 1,4 milhão

Entre janeiro de 2023 e julho de 2025, os oito deputados federais do Acre utilizaram R$ 10.608.015,44em verbas públicas destinadas ao funcionamento de seus gabinetes. Os dados, disponíveis no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, incluem gastos com salários de assessores, auxílio-moradia e outros benefícios parlamentares.

Salários de assessores consomem quase metade do valor

Do total, R$ 5.078.898,81 foram usados exclusivamente para pagar assessores. Cada deputado pode contratar até 25 funcionários, com salários que variam de um piso nacional a R$ 18 mil mensais. A verba mensal para essa finalidade é de R$ 133.170,54, podendo ser aplicada em servidores lotados em Brasília ou no Acre.

Além disso, os parlamentares recebem um subsídio fixo de R$ 46.366,19 por mês e têm direito a passagens aéreas gratuitas para deslocamentos entre o estado e a capital federal. Aqueles que não ocupam apartamentos funcionais podem receber auxílio-moradia de R$ 4.253,00, seja via folha de pagamento ou reembolso mediante comprovantes.

Ranking de gastos: quem mais e quem menos utilizou as verbas

O deputado Coronel Ulysses (União Brasil) lidera o ranking de despesas, com R$ 1.445.930,93. Em seguida, aparecem Antônia Lúcia (Republicanos, R$ 1.410.428,67), Meire Serafim (União Brasil, R$ 1.389.758,34) e Zezinho Barbary (PP, R$ 1.312.080,58). Na outra ponta, Zé Adriano (PP), empossado mais recentemente, registrou o menor gasto: R$ 180.114,39.

Confira a lista completa de despesas por deputado:

Deputado Partido Total gasto Coronel Ulysses União Brasil R$ 1.445.930,93 Antônia Lúcia Republicanos R$ 1.410.428,67 Meire Serafim União Brasil R$ 1.389.758,34 Zezinho Barbary PP R$ 1.312.080,58 Socorro Neri PP R$ 1.282.540,55 Roberto Duarte Republicanos R$ 1.249.908,11 Eduardo Velloso União Brasil R$ 1.241.545,78 Gerlen Diniz PP R$ 1.095.708,09 Zé Adriano PP R$ 180.114,39

Os valores refletem o uso de recursos públicos pelos parlamentares no período, com diferenças significativas entre os maiores e menores gastadores.

