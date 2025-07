Operação Sombras de Medellín: Polícia Civil do Pará prende quatro suspeitos de integrar organização criminosa ligada ao tráfico internacional

Quatro homens foram presos nesta terça-feira (8) durante a Operação Sombras de Medellín, deflagrada pela Polícia Civil do Pará nos municípios de Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru, Cametá e Moju, região do Baixo Tocantins. A ação visa desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas, homicídios, contrabando e lavagem de dinheiro.

Durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes localizaram aproximadamente R$ 295 mil em moedas brasileiras e estrangeiras — entre elas, pesos colombianos. O dinheiro estava escondido em um compartimento secreto na parede de uma residência, disfarçado por uma tomada elétrica. Também foram apreendidos celulares e mídias digitais que devem contribuir com o avanço das investigações.

A operação é um desdobramento dos casos envolvendo a execução de Galileu Pinheiro Macedo, em fevereiro, e o desaparecimento de Robson Figueiredo da Luz, em abril. Segundo as autoridades, ambos teriam colaborado com as forças de segurança e foram assassinados em represália, após duas apreensões significativas de drogas — uma de 300 quilos de cocaína e outra de três toneladas de entorpecentes.

“Esses crimes foram planejados de forma cruel e calculada, como forma de silenciar quem representava risco à estrutura da organização criminosa”, afirmou o delegado Mhoab Khayan, superintendente regional da Polícia Civil.

Ao todo, a operação contou com a participação de 41 policiais civis, 11 viaturas e uma lancha, com apoio de diversas delegacias e unidades especializadas. Os quatro presos foram levados à Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e, posteriormente, encaminhados ao sistema penitenciário. Outros dois suspeitos seguem foragidos.

As investigações continuam com o objetivo de localizar os foragidos e identificar demais envolvidos nas ações criminosas.