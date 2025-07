Operação “Sejusp em Ação” amplia ações na fronteiras do Acre com reforço no combate ao crime

Ação policial mobiliza Gefron e outras forças de segurança até 31 de dezembro; operação “Sejusp em Ação” chega ao Alto Acre para reforçar segurança em Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) iniciou nesta sexta-feira (11) uma nova fase da operação “Sejusp em Ação” na região do Alto Acre, com o objetivo de reduzir a criminalidade nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil. A ação, que segue até 31 de dezembro, concentra esforços no combate a roubos, furtos de veículos, porte ilegal de armas e tráfico de drogas, além da captura de foragidos da Justiça.

A operação conta com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e outras unidades policiais, utilizando estratégias de inteligência e patrulhamento ostensivo. O coordenador, Coronel Assis dos Santos destacou o duplo caráter da ação: “Além da repressão, queremos prevenir crimes e reduzir os índices de violência com presença efetiva do Estado”.

A Sejusp já realizou operações semelhantes em outras regiões do estado, com resultados positivos na apreensão de armas e drogas, além da prisão de criminosos procurados.

Fronteira recebe operação “Sejusp em Ação”

A Operação “Sejusp em Ação” manterá reforço permanente no policiamento nas áreas de fronteira do Acre, com foco especial nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia – que fazem divisa com Pando/Cobija (Bolívia) e Bolpebra – e no eixo de Iñapari (Peru), completando o esquema de vigilância na tríplice fronteira com Assis Brasil. As ações se estenderão até o final do ano com operações rotineiras e surpresas, o reforço no policiamento visa inibir o crime organizado e o tráfico internacional nestas rotas estratégicas.

A operação conta com patrulhamentos ostensivos fixos e móveis, bloqueios policiais em pontos estratégicos e ações de inteligência, com base em dados de indicadores criminais, denúncias anônimas e demandas da comunidade.

A operação se iniciou no dia 12 junho e prossegue até o dia 31 de dezembro

Fotos: Ascom Sejusp:

A ação começou na capital, Rio Branco, chegou em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, passando por Plácido de Castro e Capixaba, chegando agora na regional do alto acre envolvendo áreas de fronteira e localidades em todas as regionais, completa seu ciclo de atuação em todo o território acreano

Destaques da operação:

Reforço no policiamento da tríplice fronteira (Brasil-Bolívia-Peru)

Foco no combate ao tráfico internacional de drogas e contrabando de armas

Aumento de abordagens em vias de acesso às fronteiras

Operação integrada com Gefron e outras forças de segurança

Segundo o coordenador, Assis dos Santos, a presença ostensiva é fundamental para ampliar a sensação de segurança da população. “Estamos empregando inteligência, mobilidade e estratégia para atuar em pontos estratégicos da capital e do interior. A Segurança está comprometida em restabelecer a tranquilidade em todas as regionais. Esta operação será constante”, afirma.

O secretário José Américo Gaia reforçou que a operação combina inteligência policial e presença ostensiva para garantir maior segurança em todo o estado. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 181 para auxiliar nas investigações.

Gefron divulgou nesta semana resultados operacionais do primeiro semestre de 2025

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), divulgou o relatório operacional do primeiro semestre de 2025. Foram registradas 96 ocorrências no total, sendo 19 por tráfico de entorpecentes e 43 por descaminho (produtos lícitos que entram no país de forma ilícita), resultando em 35 conduções/prisões.

O titular da Sejusp, José Américo Gaia, destaca a importância do Gefron em suas operações. “Esses números são resultado do trabalho conjunto das forças de segurança aliado à inteligência. O esforço conjunto reflete nosso objetivo de garantir a segurança da população e promover um ambiente mais seguro em nosso estado.”

Em relação à recuperação de bens, 34 veículos foram recuperados. O trabalho das forças de segurança refletiu nas apreensões, com 271 kg de entorpecentes e 72 mil maços de cigarros.

O grupo também realizou 35 prisões durante o primeiro semestre.

O coordenador do Gefron, Coronel Assis dos Santos, destaca que esse resultado é reflexo da integração das forças de segurança.

“Nós estamos atuando praticamente em todo o território acreano, onde temos ações pontuais em todos os municípios. Não são ações fixas, mas ações pontuais e ações que envolvem a mobilidade e a conectividade nas operações”.

Entrevista exclusiva com o coordenador da operação coronel Assis dos santos:



