Operação Ruptura desarticula facção criminosa ligada ao tráfico e homicídios no Amapá

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou nesta quarta-feira (2) a Operação Ruptura, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com forte atuação no estado do Amapá e ligação direta com uma facção do Rio de Janeiro. A ação resultou na prisão de 15 pessoas investigadas por envolvimento com tráfico de drogas, planejamento de homicídios e lavagem de dinheiro.

Cerca de 60 agentes participaram da operação, que ocorreu de forma simultânea nos municípios de Macapá, Santana, Amapá e Porto Grande (AP); Breves e Santarém (PA); e São Luís (MA), onde um dos alvos foi localizado. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo agia como braço operacional de uma facção carioca, controlando o comércio de entorpecentes e armas no estado. A organização criminosa também é acusada de ordenar execuções, extorquir valores e realizar rituais de “batismo” para recrutar novos membros, como forma de consolidar sua presença em áreas urbanas e pontos estratégicos para o tráfico.

Os presos responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das polícias Civil e Militar do Amapá, além de forças de segurança dos estados do Pará e Maranhão.