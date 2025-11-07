Brasil
Operação Roque prende quatro suspeitos de integrar núcleo jurídico do Comando Vermelho no Amazonas
Entre os presos estão advogados apontados por repassar ordens de líderes presos a integrantes da facção em liberdade
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) prendeu quatro pessoas, entre elas advogados suspeitos de integrar o Comando Vermelho, durante a Operação Roque, deflagrada nesta quinta-feira (6). A ação resultou na apreensão de veículos, armas, dinheiro e grande volume de documentos em diversos endereços de Manaus.
Em uma residência no bairro Cidade Nova, os agentes encontraram celulares, computadores, documentos, dinheiro e uma picape RAM. Já em imóveis localizados no Tarumã, foram apreendidos armas, carregadores e kits de modificação, além de outros materiais.
Um dos mandados de busca foi cumprido em um escritório de advocacia, com acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), para garantir o cumprimento legal das diligências.
De acordo com as investigações, os alvos faziam parte do núcleo jurídico do Comando Vermelho no estado, sendo responsáveis por transmitir ordens de líderes presos a chefes da facção em liberdade, inclusive em outros estados brasileiros.
Os presos foram identificados como Janai de Souza Almeida, Alison Joffer Tavares Canto de Amorim, Ramyde Washington Abel Caldeira Doce Cardozo e Gerdeson Zuriel de Oliveira Menezes. Todos são investigados por participação e apoio a organização criminosa.
DNIT devolve R$ 45 milhões ao Acre para obras da BR-364 após remanejamento temporário
Superintendente estadual garante que prazo de dez dias para restituição foi cumprido e que obras não foram paralisadas. Recursos são para trecho entre Sena Madureira e Feijó
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, nesta sexta-feira (7), a devolução de R$ 45 milhões ao Acre que haviam sido temporariamente remanejados para outro estado. Os recursos são destinados à recuperação da BR-364, com foco no trecho entre Sena Madureira e Feijó.
De acordo com o superintendente do órgão no estado, Ricardo Araújo, a restituição foi realizada dentro do prazo de dez dias, o que impediu atrasos no andamento das obras. Araújo esclareceu que a decisão de transferir os recursos partiu da direção nacional do DNIT por motivos administrativos e descartou qualquer envolvimento do presidente Lula. Ele afirmou ainda que, mesmo durante o período do remanejamento, as frentes de trabalho permaneceram ativas e o cronograma foi mantido.
“Não tivemos prejuízos nem atrasos até o momento. Caso o reembolso não fosse feito dentro do prazo, poderíamos enfrentar dificuldades com as empresas. Felizmente, o valor foi devolvido e as obras seguem normalmente”, afirmou o superintendente.
Ainda segundo ele, os R$ 45 milhões estão ligados aos lotes 4, 5 e 6 da rodovia, trecho considerado um dos mais desafiadores entre Sena Madureira e Feijó. Araújo também destacou que as intervenções entre Rio Branco e Sena Madureira já apresentam resultados visíveis, com boa parte do pavimento restaurado e em condições adequadas de tráfego.
A restituição dos recursos garante a continuidade de uma das obras rodoviárias mais importantes do estado, essencial para o transporte de mercadorias, passageiros e para a integração das regiões do Acre.
TSE retoma julgamento que pode cassar mandato do governador de Roraima em 11 de novembro
Antonio Denarium e o vice Edilson Damião são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições estaduais
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 11 de novembro a retomada do julgamento que pode resultar na cassação do mandato do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do vice-governador, Edilson Damião (Republicanos). Ambos são acusados de abuso de poder político e econômico, por supostamente utilizarem a máquina pública e recursos financeiros para influenciar o resultado das eleições.
A pauta foi publicada nesta quinta-feira (6) no sistema do TSE. A sessão está prevista para começar às 19h (horário de Brasília), no plenário do tribunal, em Brasília (DF).
O processo tramita há mais de um ano e estava paralisado desde 26 de agosto de 2025, quando o ministro André Mendonça pediu vista para análise mais detalhada do caso. O magistrado devolveu o processo ao plenário nesta quarta-feira (5), permitindo a retomada do julgamento.
Essa será a segunda vez que o caso volta à pauta. A primeira suspensão ocorreu em 13 de agosto de 2024, logo no início do julgamento, também a pedido do ministro Mendonça, que integra o colegiado responsável pela análise da ação.
