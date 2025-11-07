Operação Roque prende quatro suspeitos de integrar núcleo jurídico do Comando Vermelho no Amazonas

Entre os presos estão advogados apontados por repassar ordens de líderes presos a integrantes da facção em liberdade

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) prendeu quatro pessoas, entre elas advogados suspeitos de integrar o Comando Vermelho, durante a Operação Roque, deflagrada nesta quinta-feira (6). A ação resultou na apreensão de veículos, armas, dinheiro e grande volume de documentos em diversos endereços de Manaus.

Em uma residência no bairro Cidade Nova, os agentes encontraram celulares, computadores, documentos, dinheiro e uma picape RAM. Já em imóveis localizados no Tarumã, foram apreendidos armas, carregadores e kits de modificação, além de outros materiais.

Um dos mandados de busca foi cumprido em um escritório de advocacia, com acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), para garantir o cumprimento legal das diligências.

De acordo com as investigações, os alvos faziam parte do núcleo jurídico do Comando Vermelho no estado, sendo responsáveis por transmitir ordens de líderes presos a chefes da facção em liberdade, inclusive em outros estados brasileiros.

Os presos foram identificados como Janai de Souza Almeida, Alison Joffer Tavares Canto de Amorim, Ramyde Washington Abel Caldeira Doce Cardozo e Gerdeson Zuriel de Oliveira Menezes. Todos são investigados por participação e apoio a organização criminosa.

