Uma operação para combater crimes contra as mulheres que ocorre desde 1º de janeiro no Acre e já prendeu 175 suspeitos. Nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil divulgou as ações da “Operação Resguardo” que apurou, desde o início deste ano, 628 denúncias e instaurou 554 inquéritos.