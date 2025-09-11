Brasil
Operação Quimera Fiscal desarticula fraude bilionária com prejuízo de R$ 244 milhões em Manaus
Golpistas ofereciam falsas consultorias tributárias e usavam créditos inexistentes para quitar dívidas de empresas
A Operação Quimera Fiscal, deflagrada nesta quarta-feira (10) pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal, desarticulou um esquema bilionário de fraudes fiscais em Manaus, que causou prejuízo estimado em R$ 244 milhões aos cofres públicos.
Segundo as investigações, os criminosos ofereciam falsas consultorias tributárias a empresas interessadas em reduzir ou quitar débitos com o governo. O grupo utilizava a Declaração de Compensação (DCOMP), mecanismo legal para abater tributos, mas apresentava créditos inexistentes e documentos falsificados para dar aparência de legalidade.
No Amazonas, a Receita Federal identificou cinco empresas em Manaus envolvidas, com compensações irregulares que somam R$ 1,05 milhão. O esquema também se estendia a outros estados da região Norte. Em Rondônia, por exemplo, duas empresas — em Ariquemes e Porto Velho — tiveram prejuízos de R$ 96 mil e R$ 107 mil, respectivamente.
Ao todo, foram identificados 187 contribuintes em 65 cidades de 14 estados participando da fraude. As investigações seguem em andamento para localizar os responsáveis e tentar recuperar os valores desviados.
STF forma maioria e condena Bolsonaro e mais 6 por todos os crimes
Com voto de Cármen Lúcia, Supremo avança em julgamento que acusa Bolsonaro e ex-ministros de tentativa de ruptura democrática
Por Eduarda Soares
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados teve um marco decisivo nesta quinta-feira (11). O voto da ministra Cármen Lúcia consolidou maioria no Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar o ex-presidente. Segunda ela, Bolsonaro “praticou os crimes imputados a ele na condição de líder da organização criminosa”.
Com isso, o placar parcial está em 3 votos a 1 pela condenação. Já haviam se posicionado nesse sentido o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, enquanto Luiz Fux votou pela absolvição da maioria dos réus.
“Eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. A procuradora alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações”, disse a ministra Cármen Lúcia.
“Ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe, em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões“, completou.
Alexandre Ramagem é o único réu que os ministros excluem de dois crimes: dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado.
Quais crimes têm maioria para condenação?
Até agora, a maioria da Primeira Turma do STF votou para condenar Bolsonaro e outros sete acusados por:
- Golpe de Estado
- Abolição violenta do Estado democrático de direito
- Organização criminosa
- Dano qualificado contra patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
As penas previstas chegam a 12 anos de prisão por golpe e até 8 anos por tentativa de abolição do Estado democrático.
O que mais disse Cármen Lúcia em seu voto?
A ministra rejeitou as alegações das defesas sobre falta de competência do STF e sobre prejuízo no acesso ao material da investigação. Para ela, o processo deve ser julgado pela Primeira Turma, conforme o regimento interno atualizado em 2023.
Segundo Cármen Lúcia, não há irregularidade na colaboração de Mauro Cid e nem provas de prejuízo às partes em razão do volume de dados apresentados. Seu voto abre caminho para a análise definitiva do mérito da causa, ou seja, se os réus serão condenados ou absolvidos.
Quem são os réus do julgamento?
Além de Bolsonaro, respondem à ação penal:
- Walter Braga Netto (general e ex-ministro)
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha)
- Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin e deputado federal)
- Augusto Heleno (general e ex-ministro do GSI)
- Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa)
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, já colaborador premiado)
Próximos passos
O ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma, será o último a votar. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12), quando, caso confirmada a condenação, será iniciada a fase de dosimetria das penas.
Veja a votação:
Decisão da Sul-Americana tem local alterado; veja possibilidades
Decisão da Conmebol foi divulgada nesta quinta-feira; cronograma de entrega foi fundamental para a mudançã
A decisão da Copa Sul-Americana de 2025 não acontecerá mais em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A Conmebol anunciou a mudança nesta quinta-feira, alegando que prazos e estrutura inviabilizaram a realização da final no local.
O jogo estava previsto para o Estádio Ramón Aguilera, mas a sede foi transferida para Assunção, no Paraguai. A nova final única permanece marcada para o dia 22 de novembro. Embora a cidade já esteja definida, o estádio ainda não foi confirmado.
Defensores del Chaco e La Nueva Olla são opções
Na capital paraguaia, os principais candidatos a receber o duelo são o Estádio Defensores del Chaco, administrado pela Associação Paraguaia de Futebol, e o General Pablo Rojas, conhecido como La Nueva Olla, do Cerro Porteño.
Ambos já sediaram jogos internacionais de grande porte e têm a infraestrutura exigida pela entidade.
Força Integrada apreende mais de uma tonelada de drogas em operação no Rio Uneiuxi, no Amazonas
Carga saiu da Colômbia e era destinada a facção criminosa; criminosos abandonaram embarcações e fugiram pela mata ao perceberem abordagem
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de uma tonelada de drogas durante uma operação de seis dias no Rio Uneiuxi, em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 km de Manaus).
A carga, que teria saído da Colômbia com destino a uma facção criminosa que atua no estado, foi abandonada por traficantes que fugiram pela mata de igapó ao perceberem a aproximação das equipes.
Além dos entorpecentes, foram apreendidas embarcações e equipamentos usados no transporte ilegal. Todo o material foi encaminhado para a base da FICCO/AM, onde passou por procedimentos de polícia judiciária. Nenhum suspeito foi capturado durante a ação, mas investigações seguem para identificar os envolvidos.
A operação reforça a importância estratégica do Amazonas nas rotas do tráfico internacional de drogas e a eficácia da atuação conjunta de órgãos estaduais e federais. A FICCO/AM é composta por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.
