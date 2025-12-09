Operação Protetor do Bioma flagra balsas de garimpo ilegal no Rio Vila Nova, no Amapá

Equipamentos foram destruídos e três suspeitos devem responder por usurpação de bens da União

Uma operação conjunta da Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) identificou balsas utilizadas na extração ilegal de ouro em uma área de floresta no Rio Vila Nova, no município de Porto Grande, no Amapá. A ação ocorreu no último fim de semana e integra a Operação Protetor do Bioma, que intensifica o combate ao garimpo ilegal no estado.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram diversas estruturas flutuantes usadas na atividade clandestina. A Sema lavrou autos de infração ambiental e determinou a destruição das balsas e demais equipamentos utilizados no garimpo. Três pessoas foram identificadas e deverão responder pelo crime de usurpação de bens da União, já que a exploração de recursos minerais sem autorização é ilegal.

Segundo a polícia, a prática criminosa já causou grave degradação ambiental no trecho monitorado. Entre os danos estão assoreamento, formação de bancos de areia e desvio do curso natural do rio, fatores que comprometem a fauna aquática e afetam diretamente as comunidades ribeirinhas que dependem do ecossistema para subsistência.

As equipes relataram ainda que, em uma das balsas, os ocupantes tentaram afundar motores para impedir que fossem destruídos durante a operação. No local, foram apreendidos 20 gramas de ouro extraído ilegalmente e mercúrio, substância tóxica amplamente utilizada no processo de separação do minério.

A Operação Protetor do Bioma segue com diligências ostensivas em áreas com histórico de exploração ilegal de ouro no Amapá, com o objetivo de desarticular estruturas criminosas e prevenir novos danos ambientais.

Relacionado

Comentários