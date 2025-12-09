Conecte-se conosco

Operação Protetor do Bioma flagra balsas de garimpo ilegal no Rio Vila Nova, no Amapá

Publicado

1 hora atrás

em

Equipamentos foram destruídos e três suspeitos devem responder por usurpação de bens da União

Uma operação conjunta da Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) identificou balsas utilizadas na extração ilegal de ouro em uma área de floresta no Rio Vila Nova, no município de Porto Grande, no Amapá. A ação ocorreu no último fim de semana e integra a Operação Protetor do Bioma, que intensifica o combate ao garimpo ilegal no estado.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram diversas estruturas flutuantes usadas na atividade clandestina. A Sema lavrou autos de infração ambiental e determinou a destruição das balsas e demais equipamentos utilizados no garimpo. Três pessoas foram identificadas e deverão responder pelo crime de usurpação de bens da União, já que a exploração de recursos minerais sem autorização é ilegal.

Segundo a polícia, a prática criminosa já causou grave degradação ambiental no trecho monitorado. Entre os danos estão assoreamento, formação de bancos de areia e desvio do curso natural do rio, fatores que comprometem a fauna aquática e afetam diretamente as comunidades ribeirinhas que dependem do ecossistema para subsistência.

As equipes relataram ainda que, em uma das balsas, os ocupantes tentaram afundar motores para impedir que fossem destruídos durante a operação. No local, foram apreendidos 20 gramas de ouro extraído ilegalmente e mercúrio, substância tóxica amplamente utilizada no processo de separação do minério.

A Operação Protetor do Bioma segue com diligências ostensivas em áreas com histórico de exploração ilegal de ouro no Amapá, com o objetivo de desarticular estruturas criminosas e prevenir novos danos ambientais.

Brasil

Polícia Civil do Acre participa de encontro nacional sobre operações integradas de proteção a pessoas vulnerabilizadas

Publicado

59 minutos atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Delegados do Acre integram debates sobre políticas públicas e operações integradas de proteção. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está participando do 1º Encontro Nacional de Coordenadores das Operações Integradas de Enfrentamento à Violência contra Pessoas Vulnerabilizadas, realizado em Brasília entre os dias 9 e 11 de dezembro. O evento reúne representantes das 27 unidades da federação e órgãos parceiros, com o objetivo de fortalecer estratégias de proteção a crianças e adolescentes, mulheres e pessoas idosas.

Organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/CGOI), o encontro promove painéis e oficinas voltados à troca de experiências e ao desenvolvimento de soluções inovadoras que aprimorem as ações integradas no país. Desde 2020, o Brasil já realizou 23 operações nacionais, consolidando um modelo colaborativo entre as forças policiais e diversas instituições públicas.

Representando a Polícia Civil do Acre, participam do encontro: a representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da PCAC e coordenadora estadual do Programa Bem-Me-Quer, a Delegada Juliana De Angelis, o titular da Delegacia de Atenção à Pessoa Idosa e com Deficiência, Delegado José Aníbal Tinoco Filho e a Delegada titular da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), Carla Fabíola Coutinho.

Ao longo dos três dias de atividades, os representantes acreanos estão acompanhando debates sobre práticas de prevenção, investigação qualificada, acolhimento às vítimas e integração entre estados, considerando as particularidades regionais e os desafios enfrentados em cada unidade da federação.

“Este encontro é fundamental para fortalecermos uma rede nacional realmente integrada, capaz de responder de forma rápida, sensível e eficaz aos crimes que atingem nossos grupos mais vulneráveis. A troca de experiências entre os estados nos permite aprimorar métodos, ampliar parcerias e aprimorar políticas públicas que garantam mais proteção e dignidade às vítimas. Representar o Acre nesse espaço é reafirmar o nosso compromisso com uma segurança pública humanizada e cada vez mais preparada para prevenir e combater todas as formas de violência”, enfatizou Juliana De Angelis.

Fonte: PCAC

Brasil

Governo avalia elevar tarifas para carros e aço para fechar contas em 2026

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Foto: Nacho Doce/Reuters

O governo federal deve elevar tarifas para alguns produtos no ano que vem a fim de proteger setores da economia que estão sofrendo com importações — especialmente chinesas — e gerar cerca de R$ 14 bilhões para fechar o Orçamento.

São avaliadas pela equipe econômica elevações no imposto de importação para carros e aço, por exemplo, segundo apuração da CNN. Ambos os setores sofrem com uma “invasão” de produtos chineses.

A projeção de arrecadação extra na casa de R$ 14 bilhões consta no relatório da receita do PLOA (projeto de lei orçamentária anual), da senadora Dorinha Rezende (União-TO), aprovado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento) na última semana. Não há detalhamento para a dotação, contudo.

Técnicos próximos ao assunto indicam que a receita teria origem na elevação de alíquotas do imposto de importação para alguns itens com “surtos de importação” devido a movimentações geopolíticas.

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a estabelecer suas tarifas, uma série de países, em especial a China, redirecionaram suas mercadorias a mercados alternativos. Setores da economia brasileira reclamam, e o governo deve atender parte destes pleitos.

O setor de aço projeta queda em sua produção e aumento de mais de 30% na importação em 2025. Por isso, pede que o governo utilize mecanismos de defesa comercial. O segmento de automóveis tem crítica semelhante e demanda a recomposição tarifária a 35%.

 

Fonte: CNN

Brasil

Operação contra garimpo ilegal no AM causa prejuízo de R$ 17,5 milhões a criminosos, afirma ICMBio

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Ação destruiu dragas, embarcações e equipamentos em áreas protegidas do Vale do Javari e outras regiões

Uma operação conjunta realizada entre 16 e 24 de novembro de 2025 no Amazonas resultou em um prejuízo estimado de R$ 17,5 milhões ao garimpo ilegal, informou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nesta segunda-feira (8).

A ação envolveu equipes do ICMBio, Polícia Federal, Funai e Exército Brasileiro, com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia). As fiscalizações ocorreram nas bacias dos rios Juami, Puruê, Japurá, Jutaí e Boia, abrangendo áreas dos municípios de Japurá e Jutaí.

Ao todo, 13 dragas foram inutilizadas, além de embarcações, motores, combustível e equipamentos de comunicação que também foram apreendidos e destruídos.

A região alvo das operações concentra territórios sensíveis, incluindo o Vale do Javari, a Terra Indígena Rio Biá, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim e áreas sob gestão do ICMBio Tefé.

Segundo o instituto, o garimpo ilegal provoca forte degradação ambiental, com desmatamento, assoreamento dos rios, aumento da sedimentação e contaminação por mercúrio, impactos que afetam diretamente a biodiversidade e comprometem unidades de conservação e terras indígenas.

