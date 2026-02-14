Operação Pré-Carnaval prende suspeito de roubo a atacado em Cruzeiro do Sul

A Operação Pré-Carnaval, deflagrada nesta sexta-feira, 13, pelas forças de segurança, resultou na prisão de Amilson, apontado como um dos quatro envolvidos no roubo a um atacado em Cruzeiro do Sul. A captura ocorreu pouco depois do crime.

A ação integrada reúne a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Polícia Militar do Acre, Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), Grupamento Especial de Fronteira do Acre (Gefron), Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro.

Após a comunicação do roubo, as equipes se deslocaram até o local para colher informações com as vítimas e analisar imagens de câmeras de segurança. Durante as buscas, os policiais avistaram Amilson, de 32 anos, natural da Vila São Pedro, apresentando atitude suspeita e características semelhantes às de um dos autores.

Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 1.099,00 em espécie. Após consulta ao sistema de segurança APP Apolo, foi constatado que o suspeito possui diversas passagens policiais, sendo conhecido pelas equipes devido à extensa ficha criminal. A Polícia Civil confirmou que ele é um dos autores do roubo ocorrido na empresa Cristal Atacados.

Também foi verificado que o homem deveria estar em monitoramento eletrônico, mas não utilizava tornozeleira no momento da abordagem. Em contato com o setor responsável, foi informado que ele rompeu o equipamento em janeiro, encontrando-se evadido do sistema desde então.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.