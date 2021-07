Operação policial da Polícia Civil de Xapuri  apreende menor transportando droga em fundo falso de uma bala na BR 317

Na manhã desta terça-feira , 06, policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, através de uma operação policial no combate ao tráfico de drogas, aprendeu em flagrante, uma mulher menor de idade por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu quando a menor transitava em um táxi que fazia o trajeto entre o município de Brasiléia/Rio Branco. Ao realizar uma busca nas bagagem dos passageiros do referido coletivo, os investigadores encontrou uma mala com um fundo falso que continha quase quilos de ‘crack’ no seu interior.

A menor foi apreendida em seguida foi conduzida juntamente com a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos de praxe, para em seguida ser encaminhada para o judiciário local, onde iriam definir o futuro da jovem.