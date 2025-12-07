A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), realizará uma parada preventiva e programada na Estação de Tratamento de Água II (ETA II) nesta segunda-feira (8). O objetivo é implementar melhorias essenciais para garantir a continuidade do abastecimento durante o período de cheia do Rio Acre.

A parada, que estava inicialmente prevista para o dia 14 de novembro, foi adiada por motivos operacionais e agora está remarcada para a nova data.

Durante a parada, será instalado um novo conjunto de motobomba com vazão de 400 litros por segundo. Este equipamento é fundamental para melhorar a estabilidade operacional do sistema e assegurar o fornecimento de água, especialmente durante o período de chuvas intensas.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o Rio Acre, no dia 13 de dezembro, estará com o nível de 5,57 metros. Embora o nível ainda seja considerado baixo, o município já se encontra em período de chuvas, e a previsão de cheia exigiu ações preventivas para evitar interrupções no abastecimento de água.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Saerb, está tomando todas as medidas necessárias para garantir que o abastecimento seja contínuo e seguro, mesmo diante da possibilidade de cheia.

Melhorias no Sistema de Abastecimento

Além da instalação do novo conjunto de motobomba, outras manutenções preventivas essenciais serão realizadas, como:

Melhorias elétricas : Ajustes no transformador, alinhamento de cabos e adequação da subestação, necessários para o funcionamento da nova motobomba.

Limpeza da lagoa da ETA II: Esse serviço é realizado periodicamente para garantir que a água tratada chegue com qualidade às residências de Rio Branco.

De acordo com a engenheira eletricista Bruna Campos, responsável pela supervisão das obras, a instalação do novo equipamento e as melhorias no sistema elétrico são medidas indispensáveis para aumentar a eficiência e a segurança no fornecimento de água.

Impactos no Abastecimento

Durante a parada, o abastecimento em algumas regionais será antecipado para minimizar os impactos. A normalização do sistema ocorrerá gradualmente após a conclusão das manutenções preventivas.

A parada afetará as regiões do Segundo Distrito e do Calafate, que serão priorizadas na antecipação do abastecimento.

A Prefeitura de Rio Branco reforça seu compromisso com a população, garantindo um serviço de abastecimento de água contínuo, seguro e de qualidade, mesmo diante dos desafios impostos pela cheia do Rio Acre.